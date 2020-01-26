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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-26T05:05+0300
https://ria.ru/20200126/1563881234.html
Российские военные доставили гумпомощь в пострадавший район Алеппо
https://cdn21.img.ria.ru/images/156154/25/1561542549_0:0:2526:1421_1036x0_80_0_0_d86da4c436e741097f23f83851de1fbd.jpg
РИА Новости

Российские военные доставили гумпомощь в пострадавший район Алеппо

05:05 26.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг РФ в Сирии
Флаг РФ в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Флаг РФ в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО, 26 янв - РИА Новости. Военные из российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили партию гуманитарной помощи в район Мугайр города Алеппо, это один из наиболее бедных и пострадавших районов "второй столицы" Сирии.
"Район Мугаир, который сильно пострадал от рук боевиков. Мирное население постепенно возвращается и приводит этот район к жизни. Здесь женщины, инвалиды, которые сильно пострадали. Мы им привезли гуманитарную помощь. Продукты питания: мука, сахар, молоко сгущенное, чай, рис, хлеб, вещи первой необходимости, которые очень нужны", - сообщил журналистам представитель ЦПВС Михаил Минин.
За продуктовыми наборами выстроилась большая очередь. Выдавали продовольствие по списку, который составляли ЦПВС совместно с властями Алеппо и представителями местной администрации. Продуктовые наборы попали в семьи, наиболее нуждающиеся в помощи и поддержке. Это люди, которые остались без кормильцев - семьи военных и гражданские, чьи родные и близкие погибли во время атак террористов на Алеппо.
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Война в СирииСирияАлеппоВ мире
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