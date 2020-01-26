Российские военные доставили гумпомощь в пострадавший район Алеппо

"Район Мугаир, который сильно пострадал от рук боевиков. Мирное население постепенно возвращается и приводит этот район к жизни. Здесь женщины, инвалиды, которые сильно пострадали. Мы им привезли гуманитарную помощь. Продукты питания: мука, сахар, молоко сгущенное, чай, рис, хлеб, вещи первой необходимости, которые очень нужны", - сообщил журналистам представитель ЦПВС Михаил Минин.

За продуктовыми наборами выстроилась большая очередь. Выдавали продовольствие по списку, который составляли ЦПВС совместно с властями Алеппо и представителями местной администрации. Продуктовые наборы попали в семьи, наиболее нуждающиеся в помощи и поддержке. Это люди, которые остались без кормильцев - семьи военных и гражданские, чьи родные и близкие погибли во время атак террористов на Алеппо.