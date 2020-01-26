В Южной Корее зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом

СЕУЛ, 26 янв – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала третий случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала второй случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Оба пациента прибыли в страну из Китая и были задержаны в аэропорту. KCDC объявила весь Китай областью распространения вируса.

Как сообщила KCDC, третьим зараженным стал 54-летний гражданин Южной Кореи, который проживал в городе Ухань, а 20 января вернулся на родину. На тот момент у него не проявлялись симптомы заболевания, поэтому он беспрепятственно въехал в страну. С 22 января у него появился жар и озноб, но мужчина продолжил лечиться самостоятельно и лишь 25 января обратился к медикам из-за появления сильного кашля. Общественный центр здравоохранения, куда он обратился, после первого этапа осмотра изолировал пациента и провел анализы, которые подтвердили заражение коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщает KCDC, еще один человек с похожими симптомами сейчас проходит проверку. 47 человек были проверены как потенциальные зараженные, но у них вирус не нашли.

МИД Южной Кореи повысил до третьего "красного" уровня степень опасности для всей китайской провинции Хубэй, включая город Ухань, и посоветовал уже находящимся в провинции гражданам эвакуироваться, если только их не удерживают там срочные дела. Потенциальным путешественникам советуют отменить или хотя бы отложить поездку. Авиакомпания Korean Air приостановила рейсы в зараженный город до 31 января.