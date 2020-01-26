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В Южной Корее зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Южной Корее зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом

04:53 26.01.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 26 янв – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала третий случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.
Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала второй случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Оба пациента прибыли в страну из Китая и были задержаны в аэропорту. KCDC объявила весь Китай областью распространения вируса.
Как сообщила KCDC, третьим зараженным стал 54-летний гражданин Южной Кореи, который проживал в городе Ухань, а 20 января вернулся на родину. На тот момент у него не проявлялись симптомы заболевания, поэтому он беспрепятственно въехал в страну. С 22 января у него появился жар и озноб, но мужчина продолжил лечиться самостоятельно и лишь 25 января обратился к медикам из-за появления сильного кашля. Общественный центр здравоохранения, куда он обратился, после первого этапа осмотра изолировал пациента и провел анализы, которые подтвердили заражение коронавирусом 2019-nCoV.
Как сообщает KCDC, еще один человек с похожими симптомами сейчас проходит проверку. 47 человек были проверены как потенциальные зараженные, но у них вирус не нашли.
МИД Южной Кореи повысил до третьего "красного" уровня степень опасности для всей китайской провинции Хубэй, включая город Ухань, и посоветовал уже находящимся в провинции гражданам эвакуироваться, если только их не удерживают там срочные дела. Потенциальным путешественникам советуют отменить или хотя бы отложить поездку. Авиакомпания Korean Air приостановила рейсы в зараженный город до 31 января.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяКитайВ мире
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