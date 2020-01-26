Канадские ученые допустили возможность заражения раком

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Такую гипотезу выдвинула группа ученых из Онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Такую гипотезу выдвинула группа ученых из Канадского института перспективных исследований, пишет Focus.de со ссылкой на исследование под названием "Люди и микробиом".

Микробиом представляет собой множество крошечных бактерий, существующих на коже или в органах.

По мнению сторонников выдвинутой гипотезы, подобная микробная колонизация человеческого организма может играть свою роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.