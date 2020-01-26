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РИА Наука
2020-01-26T04:09+0300
https://ria.ru/20200126/1563881066.html
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
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РИА Новости

Канадские ученые допустили возможность заражения раком

04:09 26.01.2020
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© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки
3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
3D изображение раковой клетки. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Такую гипотезу выдвинула группа ученых из Канадского института перспективных исследований, пишет Focus.de со ссылкой на исследование под названием "Люди и микробиом".
Микробиом представляет собой множество крошечных бактерий, существующих на коже или в органах.
По мнению сторонников выдвинутой гипотезы, подобная микробная колонизация человеческого организма может играть свою роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.
В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
Раковые клетки
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Ранее заведующий отделом канцерогенеза и онкогеронтологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Владимир Анисимов заявил, что искусственный свет и отсутствие темноты в ночное время суток влияют на развитие онкологических заболеваний и старение человека.
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РИА НаукаВесь мирКанада
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