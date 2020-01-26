Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане

ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.

Днем ранее официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем.

Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, у 2684 человек подозревают заражение новым типом коронавируса.

Вспышка заболевания зафиксирована в 30 регионах по всей стране, в частности, власти Шанхая, где живут более 24 миллионов человек, в воскресенье утром сообщили о первом скончавшемся от нового типа коронавируса. По последним данным, в городе подтверждены уже 40 случаев заражения.

Новый вирус

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

Из-за вспышки коронавируса в Китае в субботу ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек.