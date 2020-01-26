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Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть

04:00 26.01.2020 (обновлено: 07:41 26.01.2020)
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© REUTERS / China News ServiceЛюди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
© REUTERS / China News Service
ПЕКИН, 26 янв - РИА Новости. Количество заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975 человек, из них 56 скончались, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения.
Днем ранее официально сообщалось о 1287 заболевших и 41 умершем.
Еще 324 человека находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, у 2684 человек подозревают заражение новым типом коронавируса.
Вспышка заболевания зафиксирована в 30 регионах по всей стране, в частности, власти Шанхая, где живут более 24 миллионов человек, в воскресенье утром сообщили о первом скончавшемся от нового типа коронавируса. По последним данным, в городе подтверждены уже 40 случаев заражения.

Новый вирус

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
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Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.
Из-за вспышки коронавируса в Китае в субботу ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек.
За пределами материкового Китая случаи заражения уже зафиксировали в целом ряде стран, включая США, Таиланд, Францию и Австралию.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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