Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует

"Китовая тюрьма пуста. Эти кадры были сняты сегодня в бухте Средняя. Китовая тюрьма пуста, сети в вольерах подняты, людей на территории почти нет... Видеть кадры пустой китовой тюрьмы и знать, что каждый из нас причастен к этому - бесценно", - говорится в сообщении.