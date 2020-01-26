Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует

Там же опубликовано видео, снятое с воздуха. На кадрах видны покрытая льдом бухта и закрытые вольеры.
"Китовая тюрьма пуста. Эти кадры были сняты сегодня в бухте Средняя. Китовая тюрьма пуста, сети в вольерах подняты, людей на территории почти нет... Видеть кадры пустой китовой тюрьмы и знать, что каждый из нас причастен к этому - бесценно", - говорится в сообщении.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.