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Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
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РИА Новости

Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует

03:46 26.01.2020
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© Фото : ВНИРОПогрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
© Фото : ВНИРО
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв - РИА Новости. "Китовая тюрьма" в бухте Средняя в Приморье, где ранее незаконно содержались десятки косаток и белух, сейчас пустует, сообщает коалиция "Свободу косаткам и белухам" на своей странице в Facebook.
Там же опубликовано видео, снятое с воздуха. На кадрах видны покрытая льдом бухта и закрытые вольеры.
"Китовая тюрьма пуста. Эти кадры были сняты сегодня в бухте Средняя. Китовая тюрьма пуста, сети в вольерах подняты, людей на территории почти нет... Видеть кадры пустой китовой тюрьмы и знать, что каждый из нас причастен к этому - бесценно", - говорится в сообщении.
В 2018 году в "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
К решению проблемы подключился президент Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию выпустили в Охотское море 27 июня. 10 ноября в Японском море выпустили последних животных.
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Приморский крайОбщество
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