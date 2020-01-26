В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса

Люди в защитных масках в метро в Шанхае

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти Шанхая сообщили о первом скончавшемся в городе от нового коронавируса, там зафиксировано 40 случаев заражения, передает агентство Власти Шанхая сообщили о первом скончавшемся в городе от нового коронавируса, там зафиксировано 40 случаев заражения, передает агентство Рейтер

От вируса умер 88-летний мужчина, у которого были другие проблемы со здоровьем.

Об одном скончавшемся от вируса сообщили также власти провинции Хэнань.

Таким образом, число жертв коронавируса в Китае достигло 56 человек.

Ранее газета Global Times сообщила о 54 жертвах новой болезни.