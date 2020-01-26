В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти Шанхая сообщили о первом скончавшемся в городе от нового коронавируса, там зафиксировано 40 случаев заражения, передает агентство Рейтер.
От вируса умер 88-летний мужчина, у которого были другие проблемы со здоровьем.
Об одном скончавшемся от вируса сообщили также власти провинции Хэнань.
Таким образом, число жертв коронавируса в Китае достигло 56 человек.
Ранее газета Global Times сообщила о 54 жертвах новой болезни.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.