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Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
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РИА Новости

Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР

03:35 26.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Директор столичной гостиницы "Арт Москва Войковская" Михаил Волков в беседе с РЕН ТВ рассказал подробности госпитализации граждан Китая, у которых были обнаружены признаки ОРВИ.
По его словам, китайские туристы сами попросили вызвать им врачей. Приехавшие по вызову медики измерили туристам температуру, после чего дополнительно решили обратиться к инфекционистам.
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"Дальше были проведены предварительные анализы и было принято решение, так как у нас сегодня размещается еще несколько групп китайских туристов, все эти группы предварительно осматривать еще в автобусах или в холле отеля на предмет выявления симптомов", - рассказал Волков.
Он добавил, что в случае выявления повышенной температуры медики ставили предварительный диагноз ОРВИ, после чего заболевшие отправлялись в изолятор.
Ранее представитель столичных экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что граждане Китая с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу из гостиницы "Арт Москва Войковская".
Позднее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения рассказали, что госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.
В департаменте добавили, что угрозы обострения эпидемиологической ситуации в столице в связи с госпитализацией китайских туристов нет.
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