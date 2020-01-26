Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Директор Директор столичной гостиницы "Арт Москва Войковская" Михаил Волков в беседе с РЕН ТВ рассказал подробности госпитализации граждан Китая , у которых были обнаружены признаки ОРВИ.

По его словам, китайские туристы сами попросили вызвать им врачей. Приехавшие по вызову медики измерили туристам температуру, после чего дополнительно решили обратиться к инфекционистам.

"Дальше были проведены предварительные анализы и было принято решение, так как у нас сегодня размещается еще несколько групп китайских туристов, все эти группы предварительно осматривать еще в автобусах или в холле отеля на предмет выявления симптомов", - рассказал Волков.

Он добавил, что в случае выявления повышенной температуры медики ставили предварительный диагноз ОРВИ, после чего заболевшие отправлялись в изолятор.

Ранее представитель столичных экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что граждане Китая с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу из гостиницы "Арт Москва Войковская".

Позднее в пресс-службе столичного департамента здравоохранения рассказали, что госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.