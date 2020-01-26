Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сокращение выпуска сигарет в Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей. Увеличение теневого рынка может приводить к миллиардным потерям бюджета, и для борьбы с этим, по мнению компаний, требуется усиление контрольных мер.

По данным Росстата, производство сигарет в России в 2019 году упало на 11,1% по сравнению с 2018 годом - до 229 миллиардов штук. Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко отметил, что снижение объема рынка сигарет наблюдается в течение нескольких лет.

"По нашим оценкам, в 2019 году общий объем рынка сократился на 8% по сравнению с 2018 годом. Сокращение вызвано целым рядом причин, среди которых - в том числе отказ от курения, переход курильщиков на альтернативные продукты с пониженным риском. Но основной фактор - конечно же, продолжающийся рост объемов нелегальной продукции: по данным агентства Nielsen, в третьем квартале 2019 года доля нелегальной продукции на российском рынке составила уже 15,6%", - сказал РИА Новости Слипченко.

Нелегальные сигареты из-за неуплаченных акцизов дешевле, и именно поэтому часть россиян переходит на их потребление. Директор по связям с госорганами JTI Россия Василий Груздев указывает, что средняя цена пачки сигарет в России в 2019 году составляла 115 рублей, из которых не менее 62 рублей составляет акциз и НДС, тогда как нелегальные сигареты стоят в среднем 50 рублей за пачку.

"Если мы говорим о сокращении только легального рынка, то среднее падение составляет 7-8% в год. Производство "БАТ Россия" в прошлом году сократилось на 3,6% и составило 47,39 миллиарда штук. Главная причина сокращения - резкий рост нелегальной торговли сигаретами", - рассказала директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова.

Она указывает, что потребители переключаются на дешевый нелегальный продукт в попытке сэкономить: их доходы не растут так быстро, как акцизы на табак.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова также называет переход на нелегальную продукцию определяющим фактором падения объемов выпуска. В то же время, по ее словам, снижение производства не является фактором дополнительного повышения цен на сигареты, по крайней мере, в сегменте "эконом".

"Чтобы не допустить перехода потребителя на нелегальные сигареты, цены на нашу продукцию в 2020 году будут увеличены минимально: на сумму возросших налогов и затрат на маркировку", - отметила Миртова.

Производители предлагают ряд мер для борьбы с увеличением нелегального рынка. "Для стабилизации ситуации необходимо в первую очередь ускорить принятие законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за правонарушения в сфере оборота табачной продукции, и взять нелегальный рынок табачной продукции под жесткий контроль правоохранительных органов на местах", - сказала Гуськова из "БАТ Россия". В свою очередь Слипченко из PMI указал, что замедлению темпов роста объемов нелегальной продукции должны способствовать предсказуемость налоговой политики, введение обязательной цифровой маркировки, усиление контрольных и надзорных мер.