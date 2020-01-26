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2020-01-26T06:53+0300
https://ria.ru/20200126/1563880873.html
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
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РИА Новости

Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

03:23 26.01.2020 (обновлено: 06:53 26.01.2020)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Константин Чалабов
Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей. Увеличение теневого рынка может приводить к миллиардным потерям бюджета, и для борьбы с этим, по мнению компаний, требуется усиление контрольных мер.
По данным Росстата, производство сигарет в России в 2019 году упало на 11,1% по сравнению с 2018 годом - до 229 миллиардов штук. Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко отметил, что снижение объема рынка сигарет наблюдается в течение нескольких лет.
"По нашим оценкам, в 2019 году общий объем рынка сократился на 8% по сравнению с 2018 годом. Сокращение вызвано целым рядом причин, среди которых - в том числе отказ от курения, переход курильщиков на альтернативные продукты с пониженным риском. Но основной фактор - конечно же, продолжающийся рост объемов нелегальной продукции: по данным агентства Nielsen, в третьем квартале 2019 года доля нелегальной продукции на российском рынке составила уже 15,6%", - сказал РИА Новости Слипченко.
Продажа сигарет
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Нелегальные сигареты из-за неуплаченных акцизов дешевле, и именно поэтому часть россиян переходит на их потребление. Директор по связям с госорганами JTI Россия Василий Груздев указывает, что средняя цена пачки сигарет в России в 2019 году составляла 115 рублей, из которых не менее 62 рублей составляет акциз и НДС, тогда как нелегальные сигареты стоят в среднем 50 рублей за пачку.
"Если мы говорим о сокращении только легального рынка, то среднее падение составляет 7-8% в год. Производство "БАТ Россия" в прошлом году сократилось на 3,6% и составило 47,39 миллиарда штук. Главная причина сокращения - резкий рост нелегальной торговли сигаретами", - рассказала директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова.
Она указывает, что потребители переключаются на дешевый нелегальный продукт в попытке сэкономить: их доходы не растут так быстро, как акцизы на табак.
Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова также называет переход на нелегальную продукцию определяющим фактором падения объемов выпуска. В то же время, по ее словам, снижение производства не является фактором дополнительного повышения цен на сигареты, по крайней мере, в сегменте "эконом".
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Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
"Чтобы не допустить перехода потребителя на нелегальные сигареты, цены на нашу продукцию в 2020 году будут увеличены минимально: на сумму возросших налогов и затрат на маркировку", - отметила Миртова.
Производители предлагают ряд мер для борьбы с увеличением нелегального рынка. "Для стабилизации ситуации необходимо в первую очередь ускорить принятие законопроектов, направленных на ужесточение ответственности за правонарушения в сфере оборота табачной продукции, и взять нелегальный рынок табачной продукции под жесткий контроль правоохранительных органов на местах", - сказала Гуськова из "БАТ Россия". В свою очередь Слипченко из PMI указал, что замедлению темпов роста объемов нелегальной продукции должны способствовать предсказуемость налоговой политики, введение обязательной цифровой маркировки, усиление контрольных и надзорных мер.
При этом рост рынка нелегальных сигарет - достаточно "дорогое" явление для российского бюджета. "Потери федерального бюджета, по экспертным оценкам, составили в прошлом году более 100 миллиардов рублей. Необходимы срочные изменения законодательства и усиление правоприменения для решения этой проблемы", - подчеркнул директор по связям с госорганами JTI Россия Груздев.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Люди не собираются курить акциз, поэтому и не платят за него...
26 января, 05:14
Sergey Go
1220001
Жадность фраера сгубила !))
26 января, 05:37
патриот бывший
1100000
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