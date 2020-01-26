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Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
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РИА Новости

Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов

03:10 26.01.2020 (обновлено: 07:44 26.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДилинговый центр в центральном офисе "Сбербанка России" в Москве
Дилинговый центр в центральном офисе Сбербанка России в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Крупнейшие банки оснастили все свои отделения необходимым оборудованием для сбора биометрии и теперь готовятся к запуску удаленных услуг, которые можно будет получить с ее помощью: в их планах не только классические открытие счета и получение кредита, но и биометрические маркетплейсы, а также удаленное брокерское обслуживание, показал опрос банков из топ-30, проведенный РИА Новости.
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года. Согласно информационному письму, опубликованному на сайте Центробанка, до конца 2019 года такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в каждом регионе присутствия. Однако затем регулятор пошел на ряд уступок, в частности, для кредитных организаций с базовой лицензией. Тем не менее, крупнейшие игроки справились с этой задачей в срок.
Теперь они активно готовятся к запуску сервисов, которыми можно будет воспользоваться удаленно с помощью биометрии. По словам руководителя департамента цифрового бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, банк планирует использовать различные способы сбора и использования биометрических слепков. Уже сейчас, с согласия клиента, ВТБ собирает его голос и использует для последующей верификации в контактном центре. В итоге повышается безопасность осуществления операций и сокращается время обслуживания, пояснил Чугунов.
Офис ВТБ в Москве
Вчера, 06:26
Крупнейшие банки России успели наладить сбор биометрии в срок
"В 2020 году будет запущен сервис по сбору биометрических слепков лица и голоса в мобильном приложении, появятся банкоматы с использованием технологии распознавания лиц, а также мы планируем узнавать наших клиентов по лицу в отделениях и мобильном приложении", - поделился планами представитель ВТБ.
"Русский Стандарт" совместно с "Ростелекомом" уже внедрил сервис оплаты покупок в магазинах с использованием технологии распознавания лица и приступил к работе над биометрическим маркетплейсом продуктов и услуг для физических лиц, которые не являются клиентами банка, но передали данные в единую биометрическую систему. В рамках нового сервиса они смогут получить доступ банковским продуктам, услугам страховой компании, инвестиционным инструментам, сервисам кредитного бюро и консьерж-компании. Промсвязьбанк планирует развивать биометрические сервисы в сфере брокерского обслуживания.
"Банк готов предоставлять удаленный доступ по биометрическим данным для осуществления профессиональной деятельности на финансовых рынках, включая заключение договоров брокерского обслуживания и приобретение инвестиционных продуктов, как только такая возможность будет реализована на законодательном уровне", - отметила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк.
Здание Центрального банка России в Москве
23 декабря 2019, 14:41
Центробанк разъяснил, что биометрию можно сдать в любом банке
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