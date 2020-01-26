ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса

"В 2019 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 206 уголовных дел по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ по фактам контрабанды лесоматериалов общей стоимостью 4,2 миллиарда рублей. Возбуждено 3 288 дел об административных правонарушениях", - сказал он.

Больше всего правонарушений выявлено таможенниками Сибирского и Дальневосточного таможенных управлений, продолжил Юдинцев. Так, в ноябре 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении ОПГ, которая состояла из граждан России и Узбекистана. В своей деятельности они использовали фирмы-однодневки, от имени которых в декларациях на товары заявлялись недостоверные сведения о производителях пиломатериалов. Также в пакетах документов с декларациями на товары представлялись подложные внешнеэкономические контракты. В результате незаконных рубок леса добыто и вывезено за рубеж более 105 тысяч кубических метров лесоматериалов, причинен ущерб на сумму свыше 800 миллионов рублей.