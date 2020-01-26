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ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
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РИА Новости

ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса

03:07 26.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ФТС России в прошлом году возбудила 206 уголовных дел по фактам контрабанды лесоматериалов стоимостью 4,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрей Юдинцев.
"В 2019 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 206 уголовных дел по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ по фактам контрабанды лесоматериалов общей стоимостью 4,2 миллиарда рублей. Возбуждено 3 288 дел об административных правонарушениях", - сказал он.
Больше всего правонарушений выявлено таможенниками Сибирского и Дальневосточного таможенных управлений, продолжил Юдинцев. Так, в ноябре 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении ОПГ, которая состояла из граждан России и Узбекистана. В своей деятельности они использовали фирмы-однодневки, от имени которых в декларациях на товары заявлялись недостоверные сведения о производителях пиломатериалов. Также в пакетах документов с декларациями на товары представлялись подложные внешнеэкономические контракты. В результате незаконных рубок леса добыто и вывезено за рубеж более 105 тысяч кубических метров лесоматериалов, причинен ущерб на сумму свыше 800 миллионов рублей.
На Дальнем Востоке была пресечена деятельность международной преступной группы, которая причастна к контрабанде пиловочника дуба монгольского и ясеня маньчжурского, которые находятся под угрозой исчезновения. Ущерб бюджету РФ в этом случае составил 1,5 миллиарда рублей.
В целом экспорт леса и продукции лесопереработки остается одной из криминогенных сфер. Российские власти заявляли о планах ввести маркировку леса для борьбы с незаконным вывозом.
26 января таможенники всех стран отмечают свой профессиональный праздник - Международный день таможенника (International Customs Day).
Рубка леса
25 ноября 2019, 10:01
В Иркутске расследуют контрабанду леса
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Федеральная таможенная служба РФРоссияПроисшествия
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