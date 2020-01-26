В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый "предполагаемый" случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Первый "предполагаемый" случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде , сообщили представители минздрава провинции Онтарио в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBC

По их информации, мужчина в возрасте примерно 50 лет прибыл в Торонто из китайского города Ухань 22 января. Позднее он почувствовал себя плохо, его доставили в медицинский центр Sunnybrook.

Медцентр сообщает в Twitter, что у пациента уже диагностировано заражение новым типом коронавируса. "Пациент находится в стабильном состоянии и переведен в изолятор", - говорится в сообщении.

Однако власти только вечером получили информацию о предположительном случае заражения и начали расследование. "У этого пациента были зафиксированы симптомы, схожие с новым коронавирусом… Его симптомы в легкой форме", - сказал представитель властей.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, от этого вируса скончался 41 человек. Газета Global Times сообщила в ночь на воскресенье о 54 жертвах новой болезни.