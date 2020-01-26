Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T02:52+0300
https://ria.ru/20200126/1563880694.html
В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

02:52 26.01.2020
1573
© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый "предполагаемый" случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщили представители минздрава провинции Онтарио в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBC.
По их информации, мужчина в возрасте примерно 50 лет прибыл в Торонто из китайского города Ухань 22 января. Позднее он почувствовал себя плохо, его доставили в медицинский центр Sunnybrook.
Медцентр сообщает в Twitter, что у пациента уже диагностировано заражение новым типом коронавируса. "Пациент находится в стабильном состоянии и переведен в изолятор", - говорится в сообщении.
Однако власти только вечером получили информацию о предположительном случае заражения и начали расследование. "У этого пациента были зафиксированы симптомы, схожие с новым коронавирусом… Его симптомы в легкой форме", - сказал представитель властей.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, от этого вируса скончался 41 человек. Газета Global Times сообщила в ночь на воскресенье о 54 жертвах новой болезни.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Вчера, 13:03
Почти на всех континентах. В Австралии нашли новых заболевших вирусом
134714
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКанадаКитайВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
Португалия
В Португалии зафиксировали возможный случай заражения коронавирусом
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Автомобиль скорой помощи
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее зарегистрировали третий случай заражения коронавирусом
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
3D изображение раковой клетки
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на станции Западный Коулун в Гонконге
В Гонконге Disneyland и Ocean Park временно закроют из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Ученые нашли рецепт идеального кофе
09:37В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса с иномаркой погиб человек
09:33Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае
09:32В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации
09:30В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер
09:29Названы первые признаки заражения новым коронавирусом
09:21МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения
09:14Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
09:08В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах
09:05В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами
08:47NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии
08:39Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
08:39МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
08:35Эксперты посоветовали, как провести Международный день без интернета
08:34В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
08:24На юге Сахалина со льдины эвакуировали 90 рыбаков
08:12В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
08:00Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки
07:55На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей
07:37Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу
Лента новостейМолния