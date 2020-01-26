Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

"Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD (ограничения и воспрещения доступа и маневра. – прим. ред.) и обзаводитесь подобными системами. Умными минами. Противокорабельными крылатыми ракетами. Береговыми РЛС, которые будут работать в связке", — заявил Фогго.