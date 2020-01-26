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Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
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РИА Новости

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

02:33 26.01.2020
61628
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Встреча состоялась в декабре, однако СМИ обратили внимание на его слова только сейчас.
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"Что касается оборонного потенциала, как я говорю нашим союзникам и партнерам, если вы ограничены в ресурсах и при этом хотите защитить ваши берега, тогда подумайте о том, что делают русские при помощи систем A2/AD (ограничения и воспрещения доступа и маневра. – прим. ред.) и обзаводитесь подобными системами. Умными минами. Противокорабельными крылатыми ракетами. Береговыми РЛС, которые будут работать в связке", — заявил Фогго.
A2/AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра — концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность.
Как отмечает издание Business Insider, Россия развернула системы A2/AD вдоль своих восточных границ, поместила такие системы ПВО, как С-300 и С-400, противокорабельные ракетные системы, а также крылатые и баллистические ракеты в Калининграде у берегов Балтийского моря, на Крымском полуострове и в других точках Черного моря.
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12 сентября 2019, 02:47
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Джеймс ФоггоВооруженные силы РФВоенно-морские силы СШАЗРК С-300С-400 «Триумф»РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
вряд ли, у Украины нету Гарпунов, а США не пойдут на такую авантюру ибо тут же появятся Ониксы и Искандеры на побережье Венесуэлы, Кубы и на всей южной Америки и много где еще, так что у Украины не получиться решить свои проблемы за счет американцев, а вот ты сам лично вместо чтобы тут строчить на сайте "агрессора" мог бы пойти на Донбасс и сам лично что-то сделать для своей неньки
26 января, 05:09
gi Fox
2300002
Хорошая идея, гарпунами всё побережье Украины и восточной Европы истыкать, тогда можно и за керченский пролив пободаться
26 января, 03:22
KKKerk Krenston
0100012
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