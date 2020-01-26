Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения

"Вследствие мощного землетрясения, произошедшего в Турции, обратился в письме генеральный директор "Маген Давид Адом" Эли Бин к руководству "Красного полумесяца" с предложением о гуманитарной помощи населению, пострадавшему от землетрясения", - говорится в заявлении МАДА.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.