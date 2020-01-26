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Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
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РИА Новости

Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения

02:32 26.01.2020
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© REUTERS / StringerЛиквидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
© REUTERS / Stringer
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Израильская национальная медицинская служба "Маген Давид Адом" (МАДА), которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф, предложила содействие турецкому Красному полумесяцу после землетрясения, унесшего жизни около 30 человек.
"Вследствие мощного землетрясения, произошедшего в Турции, обратился в письме генеральный директор "Маген Давид Адом" Эли Бин к руководству "Красного полумесяца" с предложением о гуманитарной помощи населению, пострадавшему от землетрясения", - говорится в заявлении МАДА.
Ранее помощь Турции после мощного землетрясения предложил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
Число погибших при землетрясении достигло 29. По последним данным, пострадали 1466 человек. Спасатели извлекли из-под обломков 43 человека.
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