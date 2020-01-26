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СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
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РИА Новости

СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек

02:29 26.01.2020 (обновлено: 02:57 26.01.2020)
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Число жертв нового коронавируса в Китае выросло 54 человек, в провинции Хубэй скончались еще 13 человек и 323 заразились, сообщает местная газета Global Times.
Ранее говорилось о 41 умершем и 1372 случаях заражения.
Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Канаде. Заболевший, как передает телеканал CBC, прилетел 22 января из китайского города Ухань, который является очагом вируса.

Новый вирус

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
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Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.
Из-за вспышки коронавируса в Китае в субботу ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек.
За пределами материкового Китая случаи заражения уже зафиксировали в целом ряде стран, включая США, Таиланд, Францию и Австралию.
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