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В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
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РИА Новости

В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки

02:28 26.01.2020
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© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов через сутки после сильного землетрясения на востоке Турции вслед за двухлетней девочкой ее мать, передает в воскресенье агентство Anadolu.
Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что девочка находилась под завалами разрушенного здания в городе Элязыг вместе с матерью. Спасенная девочка находится в сознании, она доставлена в больницу.
После извлечения двухлетней Юсры из-под завалов операция по спасению ее матери продолжалась четыре часа, с ней поддерживался голосовой контакт. Женщина также госпитализирована.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
Число погибших при землетрясении достигло 29. По последним данным, пострадали 1466 человек. Спасатели извлекли из-под обломков 43 человека.
Спасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
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