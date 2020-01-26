В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки

АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов через сутки после сильного землетрясения на востоке Спасатели извлекли из-под завалов через сутки после сильного землетрясения на востоке Турции вслед за двухлетней девочкой ее мать, передает в воскресенье агентство Anadolu

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что девочка находилась под завалами разрушенного здания в городе Элязыг вместе с матерью. Спасенная девочка находится в сознании, она доставлена в больницу.

После извлечения двухлетней Юсры из-под завалов операция по спасению ее матери продолжалась четыре часа, с ней поддерживался голосовой контакт. Женщина также госпитализирована.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.