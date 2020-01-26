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В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих
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РИА Новости

В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих

01:59 26.01.2020
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© AP Photo / Risto BozovicСтолкновения в Черногории
Столкновения в Черногории
© AP Photo / Risto Bozovic
Столкновения в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Полиция в столице Черногории в ночь на воскресенье применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих в пригороде Подгорицы, сообщил новостной портал ИН4С.
Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране.
Одной из форм протеста стало рисование сербского и старого черногорского красно-сине-белого флага на ограждениях и зданиях, часто с девизом "Не отдадим святыни!". Такой флаг длиной несколько метров, изображенный на стене в подгорицком районе Златица, попыталась в субботу закрасить коммунальная инспекция.
"Местная молодежь оказала сопротивление и не позволила им закрашивать граффити. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся. Молодежь использовала против полиции фейерверки. Подтянувшиеся силы полиции повторно применили слезоточивый газ, а также светошумовые гранаты", - передает портал, который разместил видеозапись инцидента.
Число пострадавших и задержанных при столкновении с полицией не уточняется. Отмечается, что под слезоточивый газ попал и священник Бранко Тапушкович, который пытался решить ситуацию мирным путем.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.
Митрополит Амфилохий
Вчера, 16:50Религия и мировоззрение
В СПЦ призвали защитить свободу вероисповедания в Черногории
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