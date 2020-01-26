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Boeing 777X завершил первый испытательный полет
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РИА Новости

Boeing 777X завершил первый испытательный полет

01:46 26.01.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Самолет Boeing 777X успешно завершил первый испытательный полет, трансляция велась на сайте компании.
Самолет приземлился в аэропорту в Сиэтле, испытательный полет проходил над штатом Вашингтон и длился около четырех часов.
Первый полет Boeing 777X не раз откладывался. Полет был перенесен в четверг и пятницу, ему помешали плохие погодные условия. Самолет 777X стоит в линейке дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает корпорацию Boeing "большим разочарованием" из-за кризисной ситуации вокруг самолетов модели 737 МАХ. Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов.
Пассажирский самолет в небе
7 сентября 2019, 15:09
СМИ: Boeing прервал испытания лайнера 777X из-за технических проблем
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The Boeing CompanyBoeing 777СШАВ мире
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