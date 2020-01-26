Boeing 777X завершил первый испытательный полет

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Самолет Самолет Boeing 777X успешно завершил первый испытательный полет, трансляция велась на сайте компании.

Самолет приземлился в аэропорту в Сиэтле, испытательный полет проходил над штатом Вашингтон и длился около четырех часов.

Первый полет Boeing 777X не раз откладывался. Полет был перенесен в четверг и пятницу, ему помешали плохие погодные условия. Самолет 777X стоит в линейке дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777.