Президент Эстонии назвала Беллинсгаузена "нашим человеком"

ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в ходе визита в Антарктиду , что страна может гордиться первооткрывателем материка, российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном , который родился на острове Сааремаа, который теперь принадлежит Эстонии.

Кальюлайд находится с визитом в Антарктиде, где участвует в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию открытия материка российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Глава государства посетила ряд научных станций на островах Кинг-Джордж, Десепшн, а также гавань Порт Локрой и встретилась с участниками экспедиции, которую эстонская делегация совершает на парусно-моторной яхте "Адмирал Беллинсгаузен".

"Адмирал Беллинсгаузен - хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле - наш человек. Он с Сааремаа, он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим", - сказала Кальюлайд в видеоролике, размещенном в аккаунте президента в соцсети Facebook.

Она выразила обеспокоенность состоянием климата в полярных зонах. "Я бы очень хотела, чтобы этот месседж — что Антарктика - быстрее всего нагревающийся регион мира — достиг отсюда Таллина и всех нас. И, разумеется, мы можем говорить, что тяжело и сложно бороться с изменением климата, но отказываться от борьбы, безусловно, еще дороже", - отметила Кальюлайд, выразив надежду, что Эстония станет членом-наблюдателем в Совете по Антарктике.

Эстонская экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды, началась 11 июля 2019 года из Кронштадта и завершится, согласно планам, 27 января. По пути следования яхта сделала 38 остановок в 20 странах. Экспедиция проводится также для того, чтобы привлечь внимание общественности к изменениям климата, поэтому в ней участвует ряд эстонских ученых, журналистов и общественных деятелей.