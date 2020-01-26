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Президент Эстонии назвала Беллинсгаузена "нашим человеком"
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РИА Новости

Президент Эстонии назвала Беллинсгаузена "нашим человеком"

01:30 26.01.2020 (обновлено: 01:33 26.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в ходе визита в Антарктиду, что страна может гордиться первооткрывателем материка, российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, который родился на острове Сааремаа, который теперь принадлежит Эстонии.
Кальюлайд находится с визитом в Антарктиде, где участвует в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию открытия материка российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Глава государства посетила ряд научных станций на островах Кинг-Джордж, Десепшн, а также гавань Порт Локрой и встретилась с участниками экспедиции, которую эстонская делегация совершает на парусно-моторной яхте "Адмирал Беллинсгаузен".

"Адмирал Беллинсгаузен - хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле - наш человек. Он с Сааремаа, он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим", - сказала Кальюлайд в видеоролике, размещенном в аккаунте президента в соцсети Facebook.

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Эстонская экспедиция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды, началась 11 июля 2019 года из Кронштадта и завершится, согласно планам, 27 января. По пути следования яхта сделала 38 остановок в 20 странах. Экспедиция проводится также для того, чтобы привлечь внимание общественности к изменениям климата, поэтому в ней участвует ряд эстонских ученых, журналистов и общественных деятелей.
Фаддей Беллинсгаузен родился на острове Сааремаа в 1778 году. Он окончил Кронштадтский морской кадетский корпус и принял участие в кругосветном мореплавании под руководством Ивана Крузенштерна. В 1819 году он отправился на шлюпах "Восток" и "Мирный" (им командовал Михаил Лазарев) к берегам неизведанной южной земли. Корабли достигли побережья Антарктиды в 1820 году. В ходе экспедиции были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.
Пингвины
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Банный день в Антарктиде: как живут полярники и гуляют туристы
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Фаддей БеллинсгаузенЭстонияАнтарктидаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Хохлизм шагает по планете?
26 января, 04:57
VPVassya Pupkind
1410001
А больше-то гордиться нечем ,как достижениями другой страны ,приписывая их себе.)))
26 января, 06:31
Данил Некипелов
1500001
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