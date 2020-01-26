Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-26T04:48+0300
https://ria.ru/20200126/1563879516.html
Российский туроператор досрочно вывозит туристов с острова Хайнань
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563845218_0:146:3072:1874_1036x0_80_0_0_e53c404a382a492b5a7a3fa7c9c5b3b9.jpg
РИА Новости

Российский туроператор досрочно вывозит туристов с острова Хайнань

00:56 26.01.2020 (обновлено: 04:48 26.01.2020)
7128
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в аэропорт
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в аэропорт
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в аэропорт
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский туроператор "Русь-Тур" принял решение о досрочном вывозе туристов с острова Хайнань в связи с распространением коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туристских продуктов в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Кроме этого, в администрации китайского курорта Санья в островной провинции Хайнань заявили о прекращении работ всех туристических достопримечательностей.
"Продажи туров в Китай с 25 января временно приостановлены до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, по рекомендации Ростуризма... В целях обеспечения безопасности граждан РФ руководством туроператора "Русь-Тур" принято незамедлительное решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнань", - говорится в сообщении туроператора.
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Вчера, 12:57
Более 20 регионов Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за вируса
С 26 января также отменены заявки на отдых на острове.
"В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР… все туры будут восстановлены", - добавляется в сообщении.
Ранее правительство провинции объявило о введении наивысшего уровня реагирования на ЧС в связи с распространением по стране нового типа коронавируса. Как правило, такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Вчера, 11:48Туризм
В городе Санья в Китае закроют все туристические точки из-за вируса
1801253
Обсудить 0
ТуризмРаспространение нового коронавирусаХайнаньРоссия
Рекомендуем
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Трубкины на море. Фото со страницы родственника в социальной сети ВКонтакте
Мать тройняшек, которую искал весь город, раскрыла правду
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на северо-востоке Москвы
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
В городе Санья в Китае закроют все туристические точки из-за вируса
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Автомобиль скорой помощи
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Флаг США на вокзале Oculus в Нью-Йорке
Главный "мозговой центр" США: вот что нам придется уступить России
Автомобили скорой помощи
Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Ученые нашли рецепт идеального кофе
09:37В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса с иномаркой погиб человек
09:33Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае
09:32В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации
09:30В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер
09:29Названы первые признаки заражения новым коронавирусом
09:21МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения
09:14Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
09:08В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах
09:05В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами
08:47NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии
08:39Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
08:39МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
08:35Эксперты посоветовали, как провести Международный день без интернета
08:34В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
08:24На юге Сахалина со льдины эвакуировали 90 рыбаков
08:12В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
08:00Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки
07:55На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей
07:37Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу
Лента новостейМолния