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Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
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РИА Новости

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

00:35 26.01.2020 (обновлено: 01:24 26.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее представитель столичных экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что граждане Китая с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу из гостиницы "Арт Москва Войковская".
"Скорая медицинская помощь выезжала на место проживания туристов прежде всего потому, что они прибыли из Китая. Обычно в таких случаях "скорая" дает консультацию по телефону. Врачи на месте осмотрели всех, предъявлявших жалобы", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе подтвердили факт госпитализации семи человек с признаками ОРВИ. "Все они находятся в удовлетворительном состоянии с минимальными обычными проявлениями респираторного заболевания", - добавили в пресс-службе департамента.
У пациентов не нашли признаков осложненного течения ОРВИ или признаков пневмонии. В больницу их доставили для наблюдения и обследования. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.
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В пресс-службе департамента здравоохранения заверили, что угрозы обострения эпидемиологической ситуации в столице нет.
По последним данным, в Китае новым типом коронавируса уже заболели 1372 человека. К настоящему моменту 41 человек умер, 39 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Из-за вспышки коронавируса в Китае ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек.

Новый вирус

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, а также во Франции и Австралии.
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