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Гостиница в Москве, где нашли больных ОРВИ китайцев, работает штатно
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РИА Новости

Гостиница в Москве, где нашли больных ОРВИ китайцев, работает штатно

00:32 26.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Гостиница "Арт Москва Войковская" на севере Москвы, откуда ранее госпитализировали семь граждан Китая, работает в штатном режиме, рядом дежурит машина скорой помощи, новых госпитализированных нет, сообщил РИА Новости сотрудник гостиницы.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из гостиницы "Арт Москва Войковская" с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая.
"Я вижу только одну машину скорой помощи, никого не госпитализируют, гостиница работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1372, скончался 41 человек. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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