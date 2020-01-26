Гостиница в Москве, где нашли больных ОРВИ китайцев, работает штатно

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из гостиницы "Арт Москва Войковская" с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая.
"Я вижу только одну машину скорой помощи, никого не госпитализируют, гостиница работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1372, скончался 41 человек. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.