Гостиница в Москве, где нашли больных ОРВИ китайцев, работает штатно

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Гостиница "Арт Москва Войковская" на севере Гостиница "Арт Москва Войковская" на севере Москвы , откуда ранее госпитализировали семь граждан Китая , работает в штатном режиме, рядом дежурит машина скорой помощи, новых госпитализированных нет, сообщил РИА Новости сотрудник гостиницы.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что из гостиницы "Арт Москва Войковская" с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая.

"Я вижу только одну машину скорой помощи, никого не госпитализируют, гостиница работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.