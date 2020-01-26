В Турции 15 тысяч человек получили временное жилье после землетрясения

"Более 15 тысяч наших граждан размещены в крытых спортзалах, гостевых домах, университетских кампусах. В районе стихийного бедствия установлены около 5 тысяч палаток", - сказал Сойлу журналистам.

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, в зоне землетрясения разрушены 72 дома и 923 получили повреждения, из них 514 сильные.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.