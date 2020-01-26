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В Турции 15 тысяч человек получили временное жилье после землетрясения
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РИА Новости

В Турции 15 тысяч человек получили временное жилье после землетрясения

00:26 26.01.2020
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© REUTERS / StringerСпасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
Спасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
© REUTERS / Stringer
АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Более 15 тысяч человек в восточных провинциях Турции, пострадавших от землетрясения, обеспечены временным жильем, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
"Более 15 тысяч наших граждан размещены в крытых спортзалах, гостевых домах, университетских кампусах. В районе стихийного бедствия установлены около 5 тысяч палаток", - сказал Сойлу журналистам.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Турции, в зоне землетрясения разрушены 72 дома и 923 получили повреждения, из них 514 сильные.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
Число погибших при землетрясении достигло 29. По последним данным, пострадали 1466 человек. Спасатели извлекли из-под обломков 43 человека.
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