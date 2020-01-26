В России за год выявили лишь один новый случай заболевания проказой

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Только один новый случай заболевания проказой выявлен в прошлом году в Только один новый случай заболевания проказой выявлен в прошлом году в России , всего на начало 2020 года в стране состоят на учете 202 больных, сообщается на сайте Научно-исследовательского института по изучению лепры Минздрава России.

Лепра (проказа) — это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая кислотоустойчивой палочковидной бациллой. Болезнь поражает кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаз. Лепра излечима, и лечение на ранних стадиях болезни позволяет избежать инвалидности. Ежегодно в последнее воскресенье января отмечается Всемирный день помощи больным лепрой.

"В 2019 году в РФ выявлен 1 больной лепрой – житель республики Калмыкия… На начало 2020 года в Российской Федерации состоит на учете 202 больных лепрой, более 60% из которых жители Астраханской области. Госпитализированы в противолепрозные учреждения около 30% состоящих на учете больных, остальные находятся под диспансерным наблюдением по месту жительства", - говорится в сообщении.

За последние три года шесть новых случаев проказы выявили в Астраханской области, по одному - в Подмосковье и Ставропольском крае, уточняет НИИ. Отмечается, что все больные проказой получают бесплатную медпомощь и содержатся на полном государственном обеспечении.

"В мире ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируются около 200 тысяч новых случаев заболевания лепрой, в основном в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. С расширением международных контактов и миграционных процессов все чаще отмечаются случаи "завозной" лепры. И в нашей стране имели место случаи "импорта" лепры из Центральной Азии. Несмотря на значительные успехи в борьбе с лепрой, заболевание продолжает регистрироваться в 87 странах", - поясняется в сообщении.