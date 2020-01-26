Кудрин назвал хозяйствование в российской лесной сфере неэффективным

"Вышло поручение президента Счетной палате проверить использование бюджетных денег на лесоустройство. Использование лесных ресурсов уже второй год в фокусе внимания СП. Это важнейший ресурс для роста экономики, однако пока хозяйствование неэффективно", - написал Кудрин в Twitter.