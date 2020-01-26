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Вы еще не знаете про климатических беженцев? Тогда они идут к вам
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РИА Новости

Вы еще не знаете про климатических беженцев? Тогда они идут к вам

08:00 26.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАктивисты Greenpeace штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе
Активисты Greenpeace штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Активисты Greenpeace штурмуют здание Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Прошедший Всемирный экономический форум в Давосе запомнится двумя вещами. Во-первых, это был первый международный форум такого масштаба, который стал полностью углеродно-нейтральным: еду для участников, включая знаменитые местные пирожные с голубикой, тарталетки с грецким орехом и экологическое вяленое мясо в нарезку поставляли только местные производители; электричество происходило исключительно из возобновляемых источников; а все используемые материалы перерабатывались.
А во-вторых, в первый день форума было объявлено, чтобы мир срочно готовился к "миллионам вынужденных переселенцев", которые покинут свои дома из-за изменений климата, и сопутствующим глобальным проблемам.
Таяние ледников Антарктиды
24 января, 16:01
Британец совершил уникальный заплыв в Антарктиде ради спасения климата
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил эту неприятную новость буквально на следующий день после того, как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приняло историческое постановление по поводу тяжбы жителя островного государства Кирибати и Новой Зеландии, что, собственно, и открыло доныне запечатанный ящик климатической Пандоры.
Некто Иоане Тейтиота из Кирибати попытался получить статус беженца в Новой Зеландии, мотивируя это тем, что через десять-пятнадцать лет его остров покроет вода и жить там будет невозможно. Власти Новой Зеландии данное прошение отклонили, мотивируя это тем, что за десять-пятнадцать лет власти Кирибати что-нибудь придумают, а в крайнем случае все население островов организованно переселят в более безопасное место.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека приняло сторону Новой Зеландии, но в своем решении зафиксировало новый юридический прецедент, последствия которого сейчас сложно представить. Решение гласит: "Если жизни человека угрожает непосредственная опасность из-за изменений климата, приводящих к природным бедствиям, и он пересекает границу другого государства, он не может быть депортирован обратно, так как жизни его угрожает опасность, равно как и в случае войны или угрозы расправы на родине".
Сосновый лес
14 января, 09:00РИА Наука
Генетики придумали, как спасти леса от глобальных изменений климата
Данное решение автоматически распространяется на 172 страны, подписавшие Международный пакт о гражданских и политических правах. Таким образом, для потенциальных беженцев, которым до сих пор отказывали по иным причинам, открывается новая возможность безнаказанно переселиться в более комфортные условия — и этих людей, судя по всему, будет очень и очень много.
По данным ООН, в одном 2018 году климатическими беженцами стали 17,2 миллиона человек из 148 стран.
Фонд Environmental Justice Foundation (EJF) еще более пессимистичен: по его данным, с 2008-го из-за негативных изменений климата каждый год вынужденно меняют место жительства 21,7 миллиона человек.
Теплая погода зимой
12 января, 07:30РИА Наука
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Норвежский мониторинговый центр Refugee Council’s Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) дает еще более масштабные цифры и сообщает, что с 2008 по 2018 год из-за природных катаклизмов климатическими беженцами стали 253,7 миллиона человек.
Но как бы ни было плохо сейчас — специалисты уверяют, что дальше будет несравнимо хуже.
По данным доклада Всемирного банка от 2018 года, к 2050-му (или раньше) климатическими беженцами станут 143 миллиона человек.
В докладе, подготовленном годом ранее для ООН межправительственной группой экспертов по изменению климата IPCC, содержатся еще более угрожающие цифры: из-за глобального потепления с насиженных мест на поиски страны обетованной могут сорваться 280 миллионов человек.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря 2019, 12:15Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин заявил, что потепление климата напрямую затрагивает Россию
Но самую приближенную к истине и научно обоснованную картину будущего, когда целые страны затапливают цунами и волны беженцев, рисует авторитетное в природозащитных кругах издание The Guardian.
По мнению экспертов, если мир будет продолжать использовать уголь, нефть и газ, к 2050 году нас ждет следующее: ледяная шапка на Южном полюсе практически исчезнет; леса Амазонии, Конго и Папуа — Новой Гвинеи уменьшатся до минимума и покроются дымом от пожаров; в Северном полушарии от субтропиков до средних широт возникнет пояс пустынь; Майами, Гуандун, Линкольншир и Александрия уйдут под воду; природные катаклизмы будут следовать один за другим; разразится голод, помноженный на рост населения. В результате климатическими беженцами к середине века станут до 700 миллионов человек.
Неудивительно, что на фоне подобных перспектив и прогнозов тема изменений климата стала главным фактором, влияющим на глобальные информационные, политические, экономические, а сейчас уже и военные тренды.
Изменение климата
18 декабря 2019, 17:03
Генсек ООН сравнил реакцию на изменения климата с поведением Нерона
Есть только один небольшой нюанс. Если потратить несколько минут и посмотреть, что писали те же эксперты и те же издания энное количество лет назад, то перед нами выстроится уже несколько иная картина.
Например, то же самое издание The Guardian в 2004-м опубликовало не менее научно обоснованный прогноз на основе климатического доклада Пентагона, где было предсказано, что нас ждет к 2020 году, в том числе:
— военные конфликты из-за ресурсов;
— ядерная война;
— затопленная Европа;
— "сибирский климат" в Великобритании;
— исход населения Скандинавских стран на юг;
— суперзасухи, голод, анархия и беспорядки по всему миру;
— масштабная миграция в Марокко, Египет, Израиль и Алжир, а также масса других неприятных вещей.
Глобальное потепление
6 ноября 2019, 15:24
Экономика и политика не справляются с изменением климата, считает эксперт
Но 2020 год уже уверенно наступил, и мы видим, ни одно из этих (и многих других) предсказаний не сбылось и пока сбываться совершенно не собирается.
Но сбылось другое предсказание, согласно которому инициаторы "зеленой революции" будут постоянно искать все новые способы заставить "климатических преступников" платить и каяться — и тема орд климатических беженцев стала для них отличным новым оружием. При этом научность и юридическая состоятельность предъявляемых аргументов не имеет никакого значения, потому что климатический гуманизм стремительно рассеивается на глазах, оставляя дистиллированную геополитику и финансы.
Экоактивистка Грета Тунберг
11 декабря 2019, 13:15
Тунберг обвинила политиков в пиаре на борьбе с изменениями климата
Если проанализировать все доклады, программы и манифесты по климатическим беженцам, то в сухом остатке получается следующее:
— теперь страны, назначаемые "плохими парнями", несут юридическую ответственность за людей, чьей жизни угрожает климатический кризис;
— вопросы климатической миграции (появился даже такой термин) теперь будут регулироваться по аналогии с принципами соблюдения прав человека: страны, из которых происходят климатические беженцы, должны отвечать за их благополучие, даже если эти страны (внимание!) не вносят вклад в глобальное потепление;
необходимо создать два глобальных страховых фонда: из одного странам, пострадавшим от климатических изменений и от вынужденного переселения масс людей, будут выплачиваться компенсации; а из второго будут покрываться издержки странам, куда в итоге попали климатические беженцы, при этом повышенные премии будут платить государства, "исторически ответственные за углеродные выбросы и уничтожение резервуаров с ископаемым топливом" (читай — газо-, нефте- и угледобывающие страны).
Майкл Блумберг
10 декабря 2019, 15:09
Блумберг считает, что для решения проблем климата нужен здравый смысл
При этом, естественно, не прописано, кто и как будет определять, кто виноватый, а кто пострадавший, кому сколько причитается и кто сколько и за что должен платить. Иначе говоря, авторами новой политической игры "останови климатического беженца, если сможешь" оставляется широкое пространство для торга и шантажа.
Если страны, которые добывают уголь, нефть и газ и поэтому априори виноваты во всех грядущих бедствиях, сделают все правильно — им, возможно, разрешат делиться большей частью своей углеродной ренты с "хорошими парнями". Но если они не захотят каяться и платить — специально под них уже разработаны термины "нефтегонения" (в оригинале — petro-persecution) и "климатический апартеид" (climate apartheid), а оттуда уже недалеко и до "климатических изгоев" и "климатической оси зла" со всеми вытекающими последствиями.
Что касается России, то мы исторически с большим сочувствием относимся к жертвам любых конфликтов и бедствий и выделяем серьезные силы и средства на различные гуманитарные проекты и миссии. Мы не по книгам знаем, что такое страдания и что такое жизнь на чужой стороне. Но нет ни малейшего шанса на то, что кто-то сможет заставить нас просить прощения и оплачивать счета, выписанные теми, для кого тема климатических беженцев — политический инструмент и еще один способ борьбы за деньги и власть.
Экология
22 сентября 2019, 17:05
Синоптики отметили усиление признаков изменения климата
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Глобальное потеплениеМинистерство обороны СШАВсемирный экономический форумДавосАвторыМнение - АвторыВ мире
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