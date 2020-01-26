Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Официально подтвердилась информация о том, что Билл Мюррей вернется к роли Питера Венкмана в картине "Охотники за привидениями: Наследники", сообщает Independent.
Режиссером сиквела станет Джейсон Райтман (сын Ивана Райтмана, снявшего предыдущий фильм франшизы).
Мюррей последний раз появлялся на экране в роли Венкмана больше 30 лет назад в ленте "Охотники за привидениями II" (1989).
В сиквеле своих персонажей опять сыграют Эрни Хадсон и Дэн Эйкройд.
Премьера ленты в России запланирована на 9 июля 2020 года.
28 июня 2019, 23:20КультураПол Радд сыграет в "Охотниках за привидениями"