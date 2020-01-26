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Культура
2020-01-26T04:06+0300
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Билли Айлиш рассказала, как боролась с депрессией
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РИА Новости

Билли Айлиш рассказала, как боролась с депрессией

04:06 26.01.2020
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© AP Photo / Jordan StraussАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш рассказала, как боролась с депрессией после того, как стала всемирно известной, сообщает NME.
Исполнительница поделилась на передаче The Gayle King Grammy Special, что у нее началась клиническая депрессия, когда из-за славы она стала терять друзей.
"Я была так несчастна в прошлом году. В моей жизни вообще не было радости", - рассказала Айлиш.
Певица призналась, что обратилась за помощью к матери, благодаря которой нашла терапевта.
"Теперь я могу сказать всем, у кого не все гладко, что все обязательно изменится в лучшую сторону. Нужно надеяться", - добавила она.
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