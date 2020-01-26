МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш рассказала, как боролась с депрессией после того, как стала всемирно известной, . Американская певица Билли Айлиш рассказала, как боролась с депрессией после того, как стала всемирно известной, сообщает NME.

Исполнительница поделилась на передаче The Gayle King Grammy Special, что у нее началась клиническая депрессия, когда из-за славы она стала терять друзей.

"Я была так несчастна в прошлом году. В моей жизни вообще не было радости", - рассказала Айлиш.

Певица призналась, что обратилась за помощью к матери, благодаря которой нашла терапевта.