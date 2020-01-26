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Американский приют ищет нового владельца для "худшего кота в мире"
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РИА Новости

Американский приют ищет нового владельца для "худшего кота в мире"

19:29 26.01.2020 (обновлено: 19:55 26.01.2020)
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© Фото : страница Mitchell County Animal Rescue в FacebookФотография кошки, опубликованная приютом Mitchell County Animal Rescue
Фотография кошки, опубликованная приютом Mitchell County Animal Rescue
© Фото : страница Mitchell County Animal Rescue в Facebook
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Приют для животных в штате Северная Каролина разыскивает дом, куда бы забрали агрессивную и нелюдимую кошку по имени Пердита, сообщает Buzz.ie.
Работники приюта опубликовали в соцсети шутливое объявление, в котором рассказали о своенравном характере кошки. Сообщается, что Пердита любит прятаться по углам, но при этом считает себя королевой дома, в который попала. Ей нравится обманывать персонал приюта, притворяясь больной. Не уживется с кошками, собаками и детьми. Ее злость вызывают розовый цвет, диснеевские мультфильмы и объятия. Пердита не терпит никаких тактильных контактов. Это одиночка, которая сможет ужиться только с человеком, ценящим личное пространство.
Завершается пост словами: "Пожалуйста, заберите ее. Это совершенно бесплатно". Пользователи выразили смешанные реакции на объявление. Некоторые отмечали, что характер кошки, скорее всего, смягчится с годами. А другие и вовсе осудили сотрудников приюта, обвинив их в жестокости по отношению к обычной кошке, которая небезосновательно зла на них. Многие шутили, что Пердита — их тотемное животное.
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