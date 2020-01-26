Американский приют ищет нового владельца для "худшего кота в мире"

Работники приюта опубликовали в соцсети шутливое объявление, в котором рассказали о своенравном характере кошки. Сообщается, что Пердита любит прятаться по углам, но при этом считает себя королевой дома, в который попала. Ей нравится обманывать персонал приюта, притворяясь больной. Не уживется с кошками, собаками и детьми. Ее злость вызывают розовый цвет, диснеевские мультфильмы и объятия. Пердита не терпит никаких тактильных контактов. Это одиночка, которая сможет ужиться только с человеком, ценящим личное пространство.