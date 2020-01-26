Сотрудники камчатской полиции спасли людей при пожаре в общежитии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции помогли спасти женщин и детей во время крупного пожара в общежитии в городе Елизово Камчатского края, сообщает пресс-служба МВД России.

Старший лейтенант полиции Алексей Гордеевцев, проезжая в составе дежурного экипажа по улице Виталия Кручины, увидел людей без верхней одежды, среди которых были дети. Граждане сообщили, что в здании их общежития произошел пожар.

На месте происшествия полицейский услышал крики о помощи, доносящиеся из окна на последнем этаже дома. Гордеевцев поднялся к ним по пожарной лестнице и, увидев, что в квартиру проникает дым, попросил женщин заткнуть щель под дверью мокрыми полотенцами. После этого он незамедлительно приступил к эвакуации детей и взрослых.

На помощь коллеге подоспел капитан полиции Сергей Храмцов, прибывший на пожар в составе другого экипажа ДПС. Он принимал пострадавших на земле.

"Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции отрезанные дымовой завесой от выхода из здания жильцы не пострадали", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.