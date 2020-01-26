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2020-01-26T10:32+0300
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Сотрудники камчатской полиции спасли людей при пожаре в общежитии
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РИА Новости

Сотрудники камчатской полиции спасли людей при пожаре в общежитии

10:30 26.01.2020 (обновлено: 10:32 26.01.2020)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции помогли спасти женщин и детей во время крупного пожара в общежитии в городе Елизово Камчатского края, сообщает пресс-служба МВД России.
Старший лейтенант полиции Алексей Гордеевцев, проезжая в составе дежурного экипажа по улице Виталия Кручины, увидел людей без верхней одежды, среди которых были дети. Граждане сообщили, что в здании их общежития произошел пожар.
На месте происшествия полицейский услышал крики о помощи, доносящиеся из окна на последнем этаже дома. Гордеевцев поднялся к ним по пожарной лестнице и, увидев, что в квартиру проникает дым, попросил женщин заткнуть щель под дверью мокрыми полотенцами. После этого он незамедлительно приступил к эвакуации детей и взрослых.
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На помощь коллеге подоспел капитан полиции Сергей Храмцов, прибывший на пожар в составе другого экипажа ДПС. Он принимал пострадавших на земле.
"Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции отрезанные дымовой завесой от выхода из здания жильцы не пострадали", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ведомстве также отметили, что Алексей Гордеевцев уже не в первый раз пришел на помощь людям: в 2017 году во время несения дежурства он обнаружил 10-летнего мальчика, потерявшегося во время массового восхождения на вулкан Авачинский.
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Хорошие новостиХорошие новостиГосавтоинспекцияИрина ВолкЕлизовоМВД РФКамчатский край
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