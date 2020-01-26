Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T08:00+0300
https://ria.ru/20200126/1563839615.html
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
https://cdn24.img.ria.ru/images/97859/05/978590583_0:228:2832:1821_1036x0_80_0_0_b1ff20d658694d33cc177b3ff8e4d7c9.jpg
РИА Новости

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

08:00 26.01.2020
9747
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАлексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Максим Рубченко. Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.

Перегазовали

Европейский газовый рынок перенасыщен. Опасаясь прекращения российского транзита через Украину, в хранилища закачали рекордные объемы голубого топлива, а из-за теплой погоды потребление газа существенно меньше, чем в прошлые зимы.
По данным мониторинговой ассоциации GIE, с начала отопительного сезона из европейских хранилищ ушло на три миллиарда кубометров меньше, чем год назад, и запасы сейчас на четверть больше: 78,6 миллиарда кубов против 62,9 миллиарда.
В результате цены могут оказаться рекордно низкими. В данный момент на самой ликвидной европейской бирже TTF природный газ котируется по 115 долларов за тысячу кубов.
Агентство S&P Global Platts предсказывает к лету падение до ста долларов. Некоторые эксперты настроены еще пессимистичнее. Так, аналитик Оксфордского института энергетических исследований Майк Фулвуд считает реальной перспективу обвала котировок до 70 долларов.
Доводы у всех одинаковые — новый транзитный договор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в сочетании с запуском "Турецкого потока" создают избыток трубопроводных мощностей в Европу с Востока, поэтому предложение в ближайшие месяцы будет превышать спрос. Спорят лишь о масштабах дисбаланса.
В этой ситуации "Газпрому" крайне желательно снизить поставки в Европу. Однако объемы транзита через Украину и Турцию жестко зафиксированы контрактами, и здесь возможностей для маневра просто нет.
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
20 января, 08:00
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Зато 18 мая заканчивается договор на транзит через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа". И судя по тому, что "Газпром" до сих пор не представил Варшаве никаких предложений, продлевать его российская сторона не намерена.
Так считают и поляки. "Мы готовы к приостановке транзита", — сообщил в конце декабря глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк.

Победитель и проигравший

Прекращение прокачки газа через Польшу выгодно "Газпрому" во всех отношениях. Во-первых, это позволит одномоментно снизить поставки в Европу примерно на 30 миллиардов кубометров (проектная мощность газопровода "Ямал — Европа" — 32,9 миллиарда кубов в год), поддержав цены на рынке.
Во-вторых, российский холдинг сэкономит на платежах за транзит. В августе прошлого года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский предупредил, что в новом договоре Варшава резко поднимет тарифы.
По его словам, от контракта с "Газпромом" на транзит в 2010-2017 годах Польша потеряла 400 миллионов долларов. Можно представить, какие суммы Варшава собиралась запросить на этот раз.
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
12 сентября 2019, 08:00
OPAL раздора: зачем Польша сузила "Газпрому" трубу
Есть и выгоды стратегического характера. Дело в том, что "Ямал — Европа" соединяется с OPAL. Напомним, в сентябре суд ЕС по иску польской компании PGNiG ограничил права "Газпрома" на этот газопровод.
Поляки добились того, что российскому газовому холдингу разрешили задействовать только 50% мощности OPAL. Варшава явно рассчитывала, что после этого "Газпром" увеличит прокачку через Польшу.
Но если польский транзит прекратится, ограничение по OPAL может привести к нехватке газа в странах Центральной Европы, в первую очередь — Чехии. Так что у Еврокомиссии появится весомый повод восстановить права "Газпрома" в полном объеме.
Плюсы для российской стороны оборачиваются минусами для Польши. Мало того, что госбюджет лишится доходов от транзитных платежей, еще и возникает необходимость поддержания газотранспортной системы в рабочем состоянии. Польский участок газопровода "Ямал — Европа" — это 683 километра труб большого диаметра и пять компрессорных станций, так что денег потребуется немало.
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
26 октября 2019, 08:00
Энергетический капкан: Москва и Брюссель загнали Польшу в ловушку
Однако для поляков все это, скорее всего, лишь начало больших проблем. Варшава в погоне за газовой независимостью от России сама себя загнала в ловушку. Рассчитывая построить трубопровод из Норвегии Baltic Pipe, Польша заключила четыре долгосрочных контракта с американцами на поставку сжиженного природного газа — 29 миллионов тонн до 2042 года.
Львиную долю закупаемого топлива, особенно очень дорогого американского, поляки намеревались перепродавать соседям: Украине, Литве и Латвии, а также Эстонии и Финляндии.

Пустая трата денег

В минувшую среду Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента приступил к обсуждению энергопроектов, которые могут рассчитывать на финансирование от ЕС. В список вошли и Baltic Pipe, и дополнительные газопроводы из Польши в соседние страны.
Европейская комиссия попросила консалтинговую компанию Artelys оценить представленные проекты. Вывод оказался шокирующим: планируемые газопроводы — пустая трата денег.
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
4 сентября 2019, 08:00
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
"Существующая газовая инфраструктура ЕС в достаточной степени способна удовлетворить различные сценарии будущего спроса на газ даже в случае нарушения поставок, — отмечается в отчете Artelys. — Поэтому большинство из рассмотренных проектов газовой инфраструктуры не нужны и чреваты переинвестированием десятков миллиардов евро из европейских государственных фондов”.
С этим согласились многие европейские парламентарии. "Мы рискуем потратить 29 миллиардов евро на будущие неработающие активы, при этом обрекая нашу энергетическую систему на зависимость от ископаемого топлива — газа — на следующие сорок лет", — заявил министр энергетики Люксембурга Клод Турмес, призвав направить деньги на возобновляемую энергетику.
"Эти проекты не согласуются ни с нашими климатическими целями, ни с резолюцией Европарламента о развитии "зеленой" энергетики", — согласился с Турмесом депутат Европарламента Мартин Хойсик.
Обсуждение продолжится 28 января, но шансы Baltic Pipe на финансирование тают на глазах. А без помощи Европы Польша этот проект реализовать не сможет. Так что с мечтой о газовой независимости и превращении в новый европейский газовый хаб Варшаве придется расстаться.
175250307
Обсудить 3
Турецкий потокPGNiGСеверный потокГазпромЕврокомиссияПольшаЭкономика
Рекомендуем
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Трубкины на море. Фото со страницы родственника в социальной сети ВКонтакте
Мать тройняшек, которую искал весь город, раскрыла правду
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на северо-востоке Москвы
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Алена Водонаева
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Флаг США на вокзале Oculus в Нью-Йорке
Главный "мозговой центр" США: вот что нам придется уступить России
Пусковые ячейки зенитных ракет ЗРК Редут на корвете Совершенный
Могила для авиации НАТО. Как корабли России ответят на угрозу с неба
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Экс-генсек ООН Пан Ги Мун принял участие в церемонии демонстрации нового времени на часах Судного дня
Сто секунд до Судного дня. Ученые прогнозируют глобальную катастрофу
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
Москва
Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Ученые нашли рецепт идеального кофе
09:37В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса с иномаркой погиб человек
09:33Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Пермском крае
09:32В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации
09:30В Москве в воскресенье ожидаются снег и порывистый ветер
09:29Названы первые признаки заражения новым коронавирусом
09:21МИД Кубы раскритиковал решение Боливии приостановить дипотношения
09:14Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
09:08В двух итальянских областях началось голосование на местных выборах
09:05В Москве почти все онкобольные обеспечены обезболивающими средствами
08:47NHK сообщил подробности дела о передаче данных Softbank в Японии
08:39Зариф посоветовал Трампу в решениях не опираться на заголовки в СМИ
08:39МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя
08:35Эксперты посоветовали, как провести Международный день без интернета
08:34В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
08:24На юге Сахалина со льдины эвакуировали 90 рыбаков
08:12В Пермском крае произошло ДТП с участием трех транспортных средств
08:00Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки
07:55На заснеженных трассах в Оренбуржье вызволяли потерявшихся людей
07:37Страница Бони в Instagram оказалась удалена после ее отъезда в Перу
Лента новостейМолния