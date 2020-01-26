Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Максим Рубченко. Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция.

Перегазовали

Европейский газовый рынок перенасыщен. Опасаясь прекращения российского транзита через Украину, в хранилища закачали рекордные объемы голубого топлива, а из-за теплой погоды потребление газа существенно меньше, чем в прошлые зимы.

По данным мониторинговой ассоциации GIE, с начала отопительного сезона из европейских хранилищ ушло на три миллиарда кубометров меньше, чем год назад, и запасы сейчас на четверть больше: 78,6 миллиарда кубов против 62,9 миллиарда.

В результате цены могут оказаться рекордно низкими. В данный момент на самой ликвидной европейской бирже TTF природный газ котируется по 115 долларов за тысячу кубов.

Агентство S&P Global Platts предсказывает к лету падение до ста долларов. Некоторые эксперты настроены еще пессимистичнее. Так, аналитик Оксфордского института энергетических исследований Майк Фулвуд считает реальной перспективу обвала котировок до 70 долларов.

Доводы у всех одинаковые — новый транзитный договор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в сочетании с запуском "Турецкого потока" создают избыток трубопроводных мощностей в Европу с Востока, поэтому предложение в ближайшие месяцы будет превышать спрос. Спорят лишь о масштабах дисбаланса.

В этой ситуации "Газпрому" крайне желательно снизить поставки в Европу. Однако объемы транзита через Украину и Турцию жестко зафиксированы контрактами, и здесь возможностей для маневра просто нет.

Зато 18 мая заканчивается договор на транзит через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа". И судя по тому, что "Газпром" до сих пор не представил Варшаве никаких предложений, продлевать его российская сторона не намерена.

Так считают и поляки. "Мы готовы к приостановке транзита", — сообщил в конце декабря глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк.

Победитель и проигравший

Прекращение прокачки газа через Польшу выгодно "Газпрому" во всех отношениях. Во-первых, это позволит одномоментно снизить поставки в Европу примерно на 30 миллиардов кубометров (проектная мощность газопровода "Ямал — Европа" — 32,9 миллиарда кубов в год), поддержав цены на рынке.

Во-вторых, российский холдинг сэкономит на платежах за транзит. В августе прошлого года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский предупредил, что в новом договоре Варшава резко поднимет тарифы.

По его словам, от контракта с "Газпромом" на транзит в 2010-2017 годах Польша потеряла 400 миллионов долларов. Можно представить, какие суммы Варшава собиралась запросить на этот раз.

Есть и выгоды стратегического характера. Дело в том, что "Ямал — Европа" соединяется с OPAL. Напомним, в сентябре суд ЕС по иску польской компании PGNiG ограничил права "Газпрома" на этот газопровод.

Поляки добились того, что российскому газовому холдингу разрешили задействовать только 50% мощности OPAL. Варшава явно рассчитывала, что после этого "Газпром" увеличит прокачку через Польшу.

Но если польский транзит прекратится, ограничение по OPAL может привести к нехватке газа в странах Центральной Европы, в первую очередь — Чехии. Так что у Еврокомиссии появится весомый повод восстановить права "Газпрома" в полном объеме.

Плюсы для российской стороны оборачиваются минусами для Польши. Мало того, что госбюджет лишится доходов от транзитных платежей, еще и возникает необходимость поддержания газотранспортной системы в рабочем состоянии. Польский участок газопровода "Ямал — Европа" — это 683 километра труб большого диаметра и пять компрессорных станций, так что денег потребуется немало.

Однако для поляков все это, скорее всего, лишь начало больших проблем. Варшава в погоне за газовой независимостью от России сама себя загнала в ловушку. Рассчитывая построить трубопровод из Норвегии Baltic Pipe, Польша заключила четыре долгосрочных контракта с американцами на поставку сжиженного природного газа — 29 миллионов тонн до 2042 года.

Львиную долю закупаемого топлива, особенно очень дорогого американского, поляки намеревались перепродавать соседям: Украине, Литве и Латвии, а также Эстонии и Финляндии.

Пустая трата денег

В минувшую среду Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента приступил к обсуждению энергопроектов, которые могут рассчитывать на финансирование от ЕС. В список вошли и Baltic Pipe, и дополнительные газопроводы из Польши в соседние страны.

Европейская комиссия попросила консалтинговую компанию Artelys оценить представленные проекты. Вывод оказался шокирующим: планируемые газопроводы — пустая трата денег.

"Существующая газовая инфраструктура ЕС в достаточной степени способна удовлетворить различные сценарии будущего спроса на газ даже в случае нарушения поставок, — отмечается в отчете Artelys. — Поэтому большинство из рассмотренных проектов газовой инфраструктуры не нужны и чреваты переинвестированием десятков миллиардов евро из европейских государственных фондов”.

С этим согласились многие европейские парламентарии. "Мы рискуем потратить 29 миллиардов евро на будущие неработающие активы, при этом обрекая нашу энергетическую систему на зависимость от ископаемого топлива — газа — на следующие сорок лет", — заявил министр энергетики Люксембурга Клод Турмес, призвав направить деньги на возобновляемую энергетику.

"Эти проекты не согласуются ни с нашими климатическими целями, ни с резолюцией Европарламента о развитии "зеленой" энергетики", — согласился с Турмесом депутат Европарламента Мартин Хойсик.