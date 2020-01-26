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2020-01-26T08:00+0300
https://ria.ru/20200126/1563836095.html
Выездные паллиативные службы помогут пациентам жить без боли
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РИА Новости

Выездные паллиативные службы помогут пациентам жить без боли

08:00 26.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСиделка общается с пациенткой
Сиделка общается с пациенткой
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Обеспечить адекватное обезболивание и психологическую поддержку, научить уходу за неизлечимо больным человеком – все это помогают делать выездные паллиативные службы. Такой вид ухода за больными начал активно развиваться в российских регионах после того, как 6 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.
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В паллиативной медицинской помощи нуждаются пациенты с онкологическими диагнозами в терминальной стадии, с выраженной легочной недостаточностью, тяжелыми поражениями центральной нервной системы и наследственными заболеваниями.

Главная цель паллиативной помощи – это, конечно, улучшение качества жизни пациентов, поэтому, когда специалисты выезжают, они консультируют больного, оказывают как медицинскую, так и психологическую помощь, а также обучают родственников пациента методам ухода за лежачим больным. Смотрят, нуждается ли этот больной в каких-то дополнительных обследованиях и консультациях узких специалистов, тогда к ним домой организуется выезд этих специалистов, выезжает лаборант", – рассказала РИА Новости главный врач больницы №6 города Владимира Елена Михайлова, где с ноября 2019 года начала работу выездная паллиативная служба.

На сегодняшний день в мобильной службе больницы работают два врача, два фельдшера, две медсестры.
Чтобы получить квалифицированную помощь, больному или его родственникам необходимо обратиться к участковому врачу, который посетит его на дому и проведет первичное обследование. После этого на врачебной комиссии в поликлинике принимается решение о присвоении пациенту статуса паллиативного больного.
На данный момент во Владимирской области действуют мобильные патронажные службы по оказанию паллиативной медицинской помощи на дому на базе четырех больниц. Все бригады оснащены необходимым оборудованием – легковым автомобилем, укладкой для оказания паллиативной медицинской помощи, аппаратом искусственной вентиляции легких, вакуумным электроотсосом, портативным электрокардиографом, глюкометром и пульсоксиметром.
С 2011 года в Свердловской области работает выездная служба по оказанию паллиативной помощи взрослым онкологическим пациентам на базе областного онкологического диспансера, с 2012 года начала действовать детская служба на базе областной детской клинической больницы. В 2019 году более 700 взрослых пациентов получили помощь бригады врачей. В регистре детской паллиативной службы Свердловской области 703 ребенка.
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"В перспективе развития паллиативной службы – внедрение новых препаратов для эффективного купирования болевого синдрома пациентов, внедрение новых методик организации в домашних условиях кормления пациентов с нарушениями приема пищи, увеличение количества выездных бригад", – сообщил РИА Новости заместитель главного врача по лечебной работе Свердловского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Дмитрий Емельянов.
Создание в регионах выездных бригад помощи неизлечимо больным людям, по словам члена общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, члена Общественной палаты РФ, генерального директора автономной некоммерческой организации "Детский хоспис" Александр Ткаченко, это очень важный элемент развития паллиативной помощи, так как с них начинаются все хосписы, все паллиативные службы.
"Сейчас есть все ресурсы, чтобы в каждом регионе пациенты с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями могли получить помощь быстро и качественно. Теперь от органов исполнительной власти будет зависеть, насколько эффективно, насколько быстро они смогут предоставленные законодательные и финансовые ресурсы использовать для организации непосредственной помощи", – отметил в комментарии РИА Новости Александр Ткаченко.
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Хорошие новостипаллиативХорошие новостиАлександр ТкаченкоСвердловская областьВладимирская область
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