Коммуникативный харассмент. Как ущемляют наше право говорить

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Как это по-русски Коммуникативный харассмент. Как ущемляют наше право говорить

Друг убеждает вас в том, что вы неправильно ставите ударение? Порицает за орфографические ошибки? Вынуждает повторять одно слово и то же слово несколько раз? Бегите от него! Он орфографический абьюзер, который занимается орфоэпическим газлайтингом и подвергает вас вербальному репродуктивному принуждению.