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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-01-26T12:00+0300
https://ria.ru/20200126/1563832300.html
Коммуникативный харассмент. Как ущемляют наше право говорить
https://cdn21.img.ria.ru/images/156383/21/1563832134_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_2b6d3cb6455f27d156603a75d2036ae7.jpg
РИА Новости

Коммуникативный харассмент. Как ущемляют наше право говорить

12:00 26.01.2020
68
Как это по-русски
Коммуникативный харассмент. Как ущемляют наше право говорить
Вчера, 12:00
Друг убеждает вас в том, что вы неправильно ставите ударение? Порицает за орфографические ошибки? Вынуждает повторять одно слово и то же слово несколько раз? Бегите от него! Он орфографический абьюзер, который занимается орфоэпическим газлайтингом и подвергает вас вербальному репродуктивному принуждению.
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастОбщество
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