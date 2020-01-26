Эксперты рассказали, как туристы путешествуют в одиночку

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они путешествуют в одиночку, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследование среди 3 200 пользователей и выяснили, что две трети из них (69%) либо совершали поездки соло, либо мечтают об этом.

В частности, четверть респондентов (27 процентов) отметили, что имеют опыт поездок в одиночку как по России, так и за рубеж (они выбрали ответ "езжу в одиночестве хоть куда").

16 процентов опрошенных путешествуют соло только внутри страны, а пять процентов — лишь в те страны, где не чувствуют языкового барьера.

Хотели бы отправиться в индивидуальный тур шесть процентов пользователей, но "вторая половина не отпускает".