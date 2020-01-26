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Туризм
2020-01-26T10:32+0300
https://ria.ru/20200126/1563786632.html
Эксперты рассказали, как туристы путешествуют в одиночку
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как туристы путешествуют в одиночку

10:32 26.01.2020
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© Depositphotos / haveseenДевушка на пляже Карибского моря
Девушка на пляже Карибского моря
© Depositphotos / haveseen
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они путешествуют в одиночку, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 3 200 пользователей и выяснили, что две трети из них (69%) либо совершали поездки соло, либо мечтают об этом.
В частности, четверть респондентов (27 процентов) отметили, что имеют опыт поездок в одиночку как по России, так и за рубеж (они выбрали ответ "езжу в одиночестве хоть куда").
16 процентов опрошенных путешествуют соло только внутри страны, а пять процентов — лишь в те страны, где не чувствуют языкового барьера.
Хотели бы отправиться в индивидуальный тур шесть процентов пользователей, но "вторая половина не отпускает".
15 процентов туристов высказались положительно о перспективе такого тура, но признались, что пока не решились его совершить.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - Туризм
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