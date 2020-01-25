Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая , следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай

Министр уточнил, информация приведена по состоянию на 21.00 25 января. Один из заболевших, по данным Минздрава, скончался.

Ранее в субботу Центральное телевидение Китая сообщило, что количество заразившихся новым типом коронавируса в различных частях страны выросло до 1372 человек. К настоящему моменту 41 человек умер, 39 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

В то же время газета "Жэньминь жибао" сообщила в ночь на воскресенье, что заражение новым типом коронавируса диагностировано у трех медиков в Пекине, ранее посещавших город Ухань, который является очагом вируса.

Из-за вспышки коронавируса в Китае ранее днем ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек.

Новый вирус

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.