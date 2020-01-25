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Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
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РИА Новости

Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

23:57 25.01.2020 (обновлено: 01:00 26.01.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterПункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
Министр уточнил, информация приведена по состоянию на 21.00 25 января. Один из заболевших, по данным Минздрава, скончался.
Ранее в субботу Центральное телевидение Китая сообщило, что количество заразившихся новым типом коронавируса в различных частях страны выросло до 1372 человек. К настоящему моменту 41 человек умер, 39 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
В то же время газета "Жэньминь жибао" сообщила в ночь на воскресенье, что заражение новым типом коронавируса диагностировано у трех медиков в Пекине, ранее посещавших город Ухань, который является очагом вируса.
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Из-за вспышки коронавируса в Китае ранее днем ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья в 25 провинциях, специальных административных районах и городах. На этой территории проживают более 1,2 миллиарда человек.

Новый вирус

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стало известно 31 декабря. Как выяснили эксперты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов, предполагается, что источником вируса могли стать змеи, которых в Китае часто употребляют в пищу. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, а также во Франции и Австралии.
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Распространение нового коронавирусаОлег СалагайМинистерство здравоохранения РФКитайРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нужно закрыть границу китайцам на карантин.
26 января, 00:41
Catherine Fakhrieva
2410000
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