Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине

Издание сообщает, что двое из заболевших посещали Ухань в рамках деловых поездок. "Все трое и люди, состоявшие с ними в близком контакте, помещены в карантин", - говорится в сообщении в Twitter газеты.

В субботу утром стало известно, что впервые от нового типа коронавируса в Китае скончался врач, им стал 62-летний отоларинголог Лян Удун. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что количество зараженных медиков значительно больше, чем официальные цифры. По словам одного из источников, "почти в каждой крупной больнице Уханя вы найдете зараженных медиков, и их число точно выше 15".

Врачи в Ухане вплоть до этих выходных своими силами пытались справиться с распространением заболевания, только в пятницу вечером стало известно, что в город уже прибыли 450 военных медиков, в том числе и специалисты, которые боролись с эпидемиями атипичной пневмонии (SARS) и Эболы. В субботу государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.