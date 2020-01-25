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В Турции спасатели нашли под завалами двухлетнюю девочку
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РИА Новости

В Турции спасатели нашли под завалами двухлетнюю девочку

23:15 25.01.2020 (обновлено: 23:49 25.01.2020)
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© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов через сутки после сильного землетрясения на востоке Турции двухлетнюю девочку, сообщил журналистам глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Сообщается, что девочка находилась под завалами разрушенного здания в городе Элязыг вместе с матерью. Операция по спасению женщины продолжается, с ней поддерживается голосовой контакт. Женщина обеспечивается питанием и лекарствами. Девочка находится в сознании, она доставлена в больницу.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
Число погибших при землетрясении достигло 29. По последним данным, пострадали 1466 человек. Спасатели извлекли из-под обломков 43 человека.
Спасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
Вчера, 15:31
Последствия землетрясения в Турции показали на видео с коптера
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