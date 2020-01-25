В Турции спасатели нашли под завалами двухлетнюю девочку

Сообщается, что девочка находилась под завалами разрушенного здания в городе Элязыг вместе с матерью. Операция по спасению женщины продолжается, с ней поддерживается голосовой контакт. Женщина обеспечивается питанием и лекарствами. Девочка находится в сознании, она доставлена в больницу.

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Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.