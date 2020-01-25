В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Семь граждан Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Из гостиницы "Арт Войковская" с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстоятельства происшествия выясняются.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.