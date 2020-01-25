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В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ
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РИА Новости

В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ

22:47 25.01.2020 (обновлено: 23:03 25.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из гостиницы "Арт Войковская" с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства происшествия выясняются.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.
Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1372, скончался 41 человек. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Популярные комментарии
Надо границы закрывать с Китаем. Почему никто ничего не делает, не понятно. Русский авось.
25 января, 23:11
А Александр Зайцев
5131005
Вот и коронавирус пожаловал!(((
25 января, 23:12
APAlex Petroff
1921705
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