Перевозчика проверят после ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ространснадзор проверит перевозчика после опрокидывания экскурсионного автобуса в Калужской области, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Экскурсионный автобус, возвращавшийся в Подмосковье, в субботу опрокинулся в Калужской области. По данным МЧС, в нем ехал 31 человек, включая двух детей. По последней информации УМВД, в аварии пострадали восемь человек. Как уточнил представитель экстренных служб региона, перевернулся автобус, перевозивший паломников.
"Ространснадзор проведет проверку перевозчика. На место аварии выезжал заместитель начальника Западного межрегионального управления Госавтодорнадзора по Центральному федеральному округу", - сказал собеседник агентства.