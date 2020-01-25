Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой увеличилось до восьми

ДТП в Калужской области 25 января 2019 года

© МЧС РФ ДТП в Калужской области 25 января 2019 года

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании экскурсионного автобуса в Число пострадавших при опрокидывании экскурсионного автобуса в Калужской области увеличилось до восьми, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о ДТП на автодороге Козельск-Калуга в районе деревни Подборки: перевернулся экскурсионный автобус, возвращавшийся в Подмосковье. Всего в автобусе находился 31 человек, из них двое детей.

"Шести пассажирам оказана разовая помощь на месте ДТП. Два человека госпитализированы в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", — говорится в сообщении.