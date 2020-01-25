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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой увеличилось до восьми
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой увеличилось до восьми

22:27 25.01.2020 (обновлено: 23:15 25.01.2020)
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© МЧС РФДТП в Калужской области 25 января 2019 года
ДТП в Калужской области 25 января 2019 года
© МЧС РФ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании экскурсионного автобуса в Калужской области увеличилось до восьми, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о ДТП на автодороге Козельск-Калуга в районе деревни Подборки: перевернулся экскурсионный автобус, возвращавшийся в Подмосковье. Всего в автобусе находился 31 человек, из них двое детей.
"Шести пассажирам оказана разовая помощь на месте ДТП. Два человека госпитализированы в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи", — говорится в сообщении.
В настоящее время пассажиры находятся в пункте временного пребывания на базе школы-интерната в деревне Подборки до прибытия резервного автобуса.
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