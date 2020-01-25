Медики будут дежурить в парижском аэропорту из-за коронавируса

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула

ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Специальная медицинская бригада с воскресенья будет нести дежурство в парижском аэропорту имени Шарля де Голля - Руасси, чтобы отвечать на вопросы путешественников и заниматься теми, кто может быть заражен новым типом коронавируса.

"Медицинская бригада начиная с воскресенья будет работать в парижском аэропорту Руасси, чтобы отвечать на вопросы и заботиться о тех, кто проявляет беспокойство и/или является носителем симптомов китайского коронавируса", - сообщает радиостанция Europe1 со ссылкой на медицинские власти Франции

Ранее сообщалось, что во Франции выявлено три случая заболевания коронавирусом: два в Париже и один в Бордо. Все трое заболевших прибыли во Францию из Китая.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.