Медики будут дежурить в парижском аэропорту из-за коронавируса

ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Специальная медицинская бригада с воскресенья будет нести дежурство в парижском аэропорту имени Шарля де Голля - Руасси, чтобы отвечать на вопросы путешественников и заниматься теми, кто может быть заражен новым типом коронавируса.
Ранее сообщалось, что во Франции выявлено три случая заболевания коронавирусом: два в Париже и один в Бордо. Все трое заболевших прибыли во Францию из Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1372, скончался 41 человек, 39 выздоровели и выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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