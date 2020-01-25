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Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну
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РИА Новости

Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну

22:01 25.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что слова лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсациях от РФ Польше за ущерб во время войны - попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме.
Президент Польши Анджей Дуда ранее не поехал на World Holocaust Forum в Израиль, так как ему не предоставляли там слова. Он высказал возмущение тем, что право выступить в Израиле получат лидеры других стран, в частности России и Германии, а Польши - нет. Качиньский в интервью таблоиду Bild заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
"Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй мировой войне - это в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме", - написал Косачев в Facebook.
Президент РФ Владимир Путин в минувший четверг в Израиле принял участие в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом". Он отметил, что в Израиле, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников.
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По словам Косачева, в Варшаве готовились "к неким нападкам российского президента на Польшу", а также собирали спецкоманду экспертов, чтобы "разоблачать "дезинформацию" (а это любая версия, кроме польской) на исторические темы".
"Поэтому все эти игры на домашнюю публику с выставлением исторических счетов - это все от лукавого. Наша страна может выставить такой счет практически кому угодно - больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну", - добавил Косачев.
Он также напомнил, как в Иерусалиме все поддержали Путина, когда он предложил обсуждать ответственность ядерной "пятерки" за судьбы мира, а не местечковые обиды польских политиков.
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Константин КосачевЯрослав КачиньскийПольшаРоссияВ мире
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