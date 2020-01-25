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МИД Абхазии выразил Турции соболезнования в связи с землетрясением
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РИА Новости

МИД Абхазии выразил Турции соболезнования в связи с землетрясением

21:03 25.01.2020 (обновлено: 21:50 25.01.2020)
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© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
СУХУМ, 25 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования МИД Турции в связи с землетрясением в провинциях Маниса и Элазыг, где погибли около 30 человек, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.
Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 29. Ранее сообщалось о 22 погибших и 1243 пострадавших. По последним данным, пострадали 1466 человек. Спасатели извлекли из-под обломков 43 человека.
Спасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
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"Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турецкой Республики, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в ноте.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
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МИД АбхазииТурцияСильное землетрясение на востоке ТурцииВ мире
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