МИД Абхазии выразил Турции соболезнования в связи с землетрясением

"Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турецкой Республики, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в ноте.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.