МИД Абхазии выразил Турции соболезнования в связи с землетрясением

СУХУМ, 25 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту соболезнования МИД Турции в связи с землетрясением в провинциях Маниса и Элазыг, где погибли около 30 человек, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.
Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 29. Ранее сообщалось о 22 погибших и 1243 пострадавших. По последним данным, пострадали 1466 человек. Спасатели извлекли из-под обломков 43 человека.
"Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турецкой Республики, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в ноте.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.