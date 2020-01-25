Армения соболезнует Турции в связи с сильным землетрясением

ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи c разрушительным землетрясением в Турции сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последней информации, погибли 29 человек. По данным турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

"Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате вчерашнего ужасного землетрясения в Элязыге, желаем скорейшего выздоровления получившим ранения и восстановления пострадавших районов Турции", - говорится в заявлении МИД Армении в его официальном Telegram-канале.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.