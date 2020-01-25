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2020-01-25T21:48+0300
https://ria.ru/20200125/1563877190.html
Армения соболезнует Турции в связи с сильным землетрясением
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РИА Новости

Армения соболезнует Турции в связи с сильным землетрясением

21:48 25.01.2020
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© REUTERS / StringerСпасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
Спасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
© REUTERS / Stringer
ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи c разрушительным землетрясением в Турции, сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последней информации, погибли 29 человек. По данным турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
"Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате вчерашнего ужасного землетрясения в Элязыге, желаем скорейшего выздоровления получившим ранения и восстановления пострадавших районов Турции", - говорится в заявлении МИД Армении в его официальном Telegram-канале.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе бывшего президента Сержа Саргсяна осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД двух стран подписали в Цюрихе протокол об установлении дипотношений и протокол о развитии двусторонних отношений, которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.
Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".
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Землетрясение на востоке ТурцииМИД АрменииТурцияАрменияВ мире
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