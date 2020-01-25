Во Франции считают низким риск распространения коронавируса в стране

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Двое заболевших Двое заболевших коронавирусом , которых положили в парижскую больницу Bichat, чувствуют себя хорошо, заявили медики этого учреждения в эфире французского телеканала BFMTV

Ранее со ссылкой на минздрав Франции сообщалось, что в этой стране зафиксирован третий случай заболевания новым типом коронавируса. До этого министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила о двух случаях заболевания, зафиксированных во французских городах Париж и Бордо.

Канал BFMTV уточняет, что в пятницу медики поместили в парижскую больницу Bichat пару китайского происхождения – мужчину 31 года и 30-летнюю женщину. Они прибыли во Францию 18 января.

"Пациенты чувствуют себя хорошо. У одного из них по-прежнему есть небольшая температура, у другого - нет… Эта болезнь гораздо менее серьезная, чем атипичная пневмония (SARS)", - заявил глава отделения тропических и инфекционных заболеваний больницы Йаздан Йазданпана (Yazdan Yazdanpanah).

Он добавил, что у двоих пациентов не было симптомов заболевания, когда они прибыли во Францию. Признаки заражения – кашель и жар – появились 18 января у одного пациента и 23 января – у другого. По словам специалиста, "нет причин для беспокойства", поскольку риск распространения вирусного заболевания во Франции "низок".

Глава отделения гигиены и внутрибольничных инфекций добавил, что обоих заболевших разместили в отдельных палатах, в индивидуальных боксах, они находятся там в специальной одежде и защитных масках.