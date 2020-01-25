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Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США
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РИА Новости

Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США

21:18 25.01.2020
938
© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "великой миссией" свою предстоящую поездку в Вашингтон, где могут огласить новый план ближневосточного урегулирования.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вице-президент США Майк Пенс в четверг заявил, что пригласил Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая "пути достижения мира". Пенс добавил, что также пригласил лидера оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца.
"В течение трех лет я разговаривал с президентом Трампом и его командой о наших наиболее насущных потребностях в области безопасности и национальных интересов, которые должны быть включены в любой план политического урегулирования... Поэтому я надеюсь, что мы стоим перед историческим моментом в истории нашей страны", - заявил Нетаньяху в видеообращении, которое он опубликовал в социальных сетях в субботу вечером.
"Я отправляюсь в Вашингтон с чувством великой миссии, большой ответственности и открывшихся прекрасных возможностей ", - добавил он.
На 28 января в израильском Кнессете запланировано пленарное заседание, посвящённое вопросу предоставления судебного иммунитета Нетаньяху в связи с коррупционными обвинениями в его адрес. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Израиле 2 марта текущего года.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Махмуд Аббас
23 января, 19:45
Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
961510412
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Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАВ мире
Популярные комментарии
Скорее ИГ признают чем Курдистан.
26 января, 00:44
sserg.potapow2017
00001559
Это, видимо, от абсолютного уродства души и сознания.
26 января, 01:15
МАМураз Аджоев
7201000
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