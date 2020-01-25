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https://ria.ru/20200125/1563876706.html
Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина у банды наркоторговцев
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РИА Новости

Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина у банды наркоторговцев

21:14 25.01.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 25 янв – РИА Новости. Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина, арестованы восемь иностранцев, входивших в международную преступную организацию, которая поставляла кокаин из стран Карибского бассейна в Европу и северо-запад Африки, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении греческой полиции.
Это одна из самых крупных операций отдела по борьбе с наркотиками. Преступная организация систематически поставляла морем значительный объем кокаина из Карибского бассейна в страны Европы и Северо-Западную Африку, отмечается в сообщении.
Расследование продолжались более шести месяцев в сотрудничестве с бюро Управления по борьбе с наркотиками (DEA) посольства США в Афинах, а также с полицией Албании и Испании, в межведомственном сотрудничестве с финансовой полицией министерства финансов Греции и отдела по борьбе с наркотиками и торговлей людьми греческой береговой охраны. Полицейские операции прошли 24 января одновременно в нескольких районах Аттики.
"В рамках операции мы конфисковали в домах в Астакос Этолоакарнаниас большое количество кокаина, а именно 1 тонну 181 килограмм, которые преступная организация ввезла в Грецию на яхте для дальнейшей поставки на "черный" рынок", - говорится в сообщении.
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Арестованы восемь иностранцев, изъяты один револьвер, три пистолета, автомат Калашникова, большое количество патронов различного калибра. Установлены еще девять человек, в их отношении проводится расследование и розыскные операции как в Греции, так и за рубежом.
По сообщению полиции, один из арестованных в 2010 году вместе с сообщником бежал из тюрьмы в Греции, тогда при попытке задержания он открыл огонь по полиции и бросил в них пять ручных гранат. Другой с 2000 года арестовывался пять раз за вооруженные ограбления, наркоторговлю и попытку убийства, он трижды нарушал правила отпуска, который ему предоставляли пенитенциарные заведения. Еще двое задерживались как члены преступной организации, которая, в частности, в 2004 году ввезла 910 килограммов кокаина. Другие члены организации также арестовывались раньше.
"По данным расследования, преступная организация получила незаконные доходы свыше 509 миллионов евро", - указывают греческие правоохранители.
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