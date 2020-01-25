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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-26T01:13+0300
https://ria.ru/20200125/1563876549.html
Минобороны РФ оценило "перехват" США российской колонны в Сирии
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РИА Новости

Минобороны РФ оценило "перехват" США российской колонны в Сирии

21:08 25.01.2020 (обновлено: 01:13 26.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Министерстве обороны России назвали примером эффективного взаимодействия военных инцидент с "перехватом" американцами российской автоколонны в районе сирийского Манбиджа.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала. Джеффри не раскрыл подробности случившегося, но отметил, что "все решалось по военным каналам".
В Минобороны подчеркнули, что сейчас в Сирии между российскими и американскими военными сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения: стороны знают о действиях друг друга, а вся несогласованная активность в районах соприкосновения сил оперативно разрешается по каналам деконфликтинга.
В ведомстве уточнили, что около 14 месяцев назад в районе города Манбиджа произошел инцидент, о котором сообщила американская сторона. В министерстве подчеркнули, что в это время город находился под тройным контролем: коалиции во главе с США, курдских отрядов и сирийских правительственных войск.
"В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии", — пояснило Минобороны.
При этом российские военные отметили, что искусственное нагнетание обстановки вокруг этой рабочей ситуации "не способствует стабилизации и только мешает военным делать свою работу".
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Решение сирийского конфликта – через переговоры

Ранее Вашингтон и Москва не раз указывали, что ключом к урегулированию войны в Сирии является мирный переговорный процесс. Такую позицию, в частности, выразили на переговорах в сентябре глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Майк Помпео.
"По общему мнению, основной преодоления сирийского конфликта является мирный переговорный процесс под эгидой ООН с участием всех конструктивных сил при уважении суверенитета страны, сохранении ее территориальной целостности, окончательной ликвидации террористических очагов", — рассказали в российском министерстве иностранных дел.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны, смещения которых давно добиваются в Вашингтоне. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее, в некоторых районах на востоке страны все еще остаются американские военные. Там прекратились активные боевые действия, но против террористов проводятся отдельные локальные операции. Как объяснял президент США Дональд Трамп, американские военные "охраняют нефть", которая приносит доходы курдским "Сирийским демократическим силам" — главным союзникам США в регионе. Власти Сирии считают, что США таким образом грабят страну.
*Запрещенная в России террористическая организация
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
7 января, 20:15
Захарова рассказала, как ошибки США приводят к катастрофам
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Война в СирииДжеймс ДжеффриВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияРоссияСША
Популярные комментарии
Да а в годы Великой Отечественной войны ГЕРОИ Генералы шли в бой вместе с рядовыми солдатами и в плен не сдавались (кроме власова). Что то у нас пошло не так. Хотя как у нас, у Гп. Президента РФ.
26 января, 02:15
асандрей седых
700302
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