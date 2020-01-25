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https://ria.ru/20200125/1563876413.html
Симоньян призвала запустить акцию #ВамНеСтыдно для польских политиков
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РИА Новости

Симоньян призвала запустить акцию #ВамНеСтыдно для польских политиков

21:02 25.01.2020 (обновлено: 21:17 25.01.2020)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в Сети акцию #ВамНеСтыдно, чтобы напомнить польским политикам о роли Красной армии в освобождении страны от фашистских захватчиков. Об этом она заявила в эфире программы "Своя правда" на НТВ.
Медиаменеджер отметила, что рассекретить документы о событиях Второй мировой недостаточно — должны быть "каналы доставки" этой информации. Она напомнила, что за освобождение одной Польши погибло больше советских людей, чем американцев за всю войну.

"Поэтому я предлагаю этим сволочам, этим нехорошим людям, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах — я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков. С хештегом #ВамНеСтыдно", — заявила Симоньян.

Она предложила отправить такие сообщения в твиттер, фейсбук и инстаграм президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и замглавы МИД Павла Яблонького.
"Пришлите свои истории этим людям. Пусть им будет немножко неприятно. Чем больше людей присоединится, тем больший это будет иметь эффект", — заключила главред МИА "Россия сегодня".
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Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские государства пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин заявил в середине декабря, что Польша была в числе стран, вступивших в сговор с нацистской Германией, и в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.
Глава государства, в частности, рассказал, как польский посол в Третьем Рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку. Путин назвал его "антисемитской свиньей". В Варшаве не стали признавать этот факт, а российского посла вызвали в МИД страны. Слова Путина вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.
Представитель МИД Мария Захарова, комментируя обвинения Варшавы, отметила, что Польша много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения". Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
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МИА "Россия сегодня"Телеканал RTМаргарита СимоньянПольшаРоссияОбщество
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ЕТЕрмак Тимофеевич
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25 января, 22:04
dayzzgone 1
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