Глава Евросовета созвал экстренный саммит по бюджету Евросоюза

"По итогам встреч, проведенных на уровне спецпредставителей, я принял решение созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по многолетнему финансовому плану", - говорится в письме.

По словам Мишеля, любая отсрочка в этом вопросе "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".