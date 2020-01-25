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Глава Евросовета созвал экстренный саммит по бюджету Евросоюза
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РИА Новости

Глава Евросовета созвал экстренный саммит по бюджету Евросоюза

20:16 25.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС
Саммит ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель 20 февраля созывает экстренную встречу глав государств и правительств Евросоюза, чтобы попытаться достичь соглашения о будущих многолетних финансовых рамках ЕС на 2021-2027 годы, говорится в распространенном письме Мишеля в адрес лидеров страны ЕС.
"По итогам встреч, проведенных на уровне спецпредставителей, я принял решение созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по многолетнему финансовому плану", - говорится в письме.
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По словам Мишеля, любая отсрочка в этом вопросе "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".
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ЕвросоветШарль МишельЕвросоюзВ мире
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