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В Калужской области при опрокидывании автобуса пострадали семь человек
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РИА Новости

В Калужской области при опрокидывании автобуса пострадали семь человек

20:15 25.01.2020 (обновлено: 21:21 25.01.2020)
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© МЧС РФДТП в Калужской области 25 января 2019 года
ДТП в Калужской области 25 января 2019 года
© МЧС РФ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса в Калужской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На автодороге Козельск — Калуга в районе деревни Подборки перевернулся экскурсионный автобус, возвращавшийся в Подмосковье. Всего в автобусе 31 человек, из них двое детей", — сказали агентству в спасательном ведомстве
Как уточнил представитель экстренных служб региона, перевернулся автобус, перевозивший паломников.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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