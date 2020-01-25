В Калужской области при опрокидывании автобуса пострадали семь человек

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Семь человек, по предварительным данным, пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса в Калужской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На автодороге Козельск — Калуга в районе деревни Подборки перевернулся экскурсионный автобус, возвращавшийся в Подмосковье. Всего в автобусе 31 человек, из них двое детей", — сказали агентству в спасательном ведомстве
Как уточнил представитель экстренных служб региона, перевернулся автобус, перевозивший паломников.
Обстоятельства ДТП выясняются.